Fiscalización digital en tiempo real: ¿recaudar mejor o vigilar más?

La propuesta de Ley de Ingresos y reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) —que fijan una retención del 2.5 % de Impuesto sobre la Renta (ISR) y crean el artículo 30-B para fiscalizar a las plataformas digitales— avanzan en el Senado. Estas medidas buscan cerrar brechas de recaudación y asegurar una tributación justa en un entorno cada vez más digital, donde empresas trasnacionales generan ingresos en México sin presencia física. El desafío es adaptar las normas fiscales a la economía digital conforme a las mejores prácticas internacionales, garantizando al mismo tiempo una administración eficiente, la prevención de la elusión y la protección de los derechos de privacidad de usuarios y plataformas.

En México, el marco fiscal ya incorpora la economía digital mediante obligaciones específicas para plataformas y usuarios. Las plataformas extranjeras que prestan servicios a consumidores mexicanos deben cobrar y enterar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16%, mientras que aquellas que intermedian servicios —como transporte o hospedaje— retienen el 50% del IVA a las personas físicas que operan en ellas. En materia de ISR, también retienen impuestos con tasas diferenciadas: 2.1% para transporte y 4% para hospedaje, las cuales pueden tener carácter provisional o definitivo según el nivel de ingresos del contribuyente.

La economía de plataformas genera efectos fiscales importantes. Según la Tax Foundation, la digitalización ha generado una brecha entre el lugar donde se consume el valor y aquel donde se declaran los beneficios. En 2020, cerca del 40% del valor creado en las industrias de información se originó en Norteamérica, mientras que otro 40% de los usuarios de internet se concentró en Asia. Así, muchas plataformas pueden operar en México sin contribuir proporcionalmente al fisco, afectando la equidad frente a las empresas locales. En este contexto, la reforma al artículo 30-B del CFF busca definir con más claridad qué se entiende por plataforma digital, establecer su obligación de registro y permitir al SAT fiscalizar los ingresos atribuibles al mercado mexicano.

La experiencia internacional sugiere que las mejores prácticas para la tributación de plataformas digitales combinan medidas de consumo (como el IVA sobre servicios digitales) con medidas sobre ingresos brutos (como los llamados Digital Services Taxes, DST) y con reglas de reporte por parte de operadores de plataforma. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó lineamientos modelo para el ejercicio de reporte de operadores de plataformas digitales a las autoridades fiscales locales—, incluso si el operador no tiene establecimiento permanente— ya que los operadores están obligados cada vez más a recabar información sobre los ingresos de sus usuarios, personas físicas o morales, que comercian bienes o servicios en dichas plataformas.

En materia de consumo, la OCDE también ha emitido un informe sobre el rol de las plataformas digitales en la recaudación de impuesto al valor agregado en ventas digitales que muestra que las plataformas pueden fungir como agentes recaudadores de IVA o como sujetos registrados para efectos de retención, lo cual mejora considerablemente la recaudación.

Países como Francia, Italia, Turquía y el Reino Unido ya aplican gravámenes sobre los ingresos brutos derivados de actividades digitales —como la intermediación o la publicidad en línea—, con tasas promedio de entre 2% y 3%, según los umbrales establecidos por la OCDE. En Francia, por ejemplo, se aplica un 3% sobre ingresos digitales a empresas con más de €750 millones en ventas globales y al menos €25 millones en territorio francés. La tendencia internacional apunta a combinar medidas tributarias y de fiscalización tecnológica como parte de una política integral contra la evasión.

En este contexto, la reforma al Código Fiscal de la Federación debe entenderse como un esfuerzo para fortalecer la administración, el cumplimiento y la prevención de la elusión en plataformas digitales. México necesita herramientas para identificar operaciones y flujos de ingresos en plataformas transfronterizas, en línea con las reglas de reporte de la OCDE, que obligan a los operadores a registrar los ingresos de sus vendedores y reportarlos a las autoridades fiscales. Ello requiere tecnología interoperable, cooperación internacional y sanciones efectivas por incumplimiento, así como mecanismos de retención o autoliquidación –proceso de cálculo y pago del impuesto realizado directamente por el contribuyente– aplicables a prestadores no residentes.

Aunque México puede avanzar por vía unilateral, si no se atienden principios internacionales, esa ruta conlleva un riesgo de represalias comerciales o incompatibilidades con tratados fiscales, tal como ocurrió en Canadá cuando intentó aplicar un DST que tuvo que suspender por presión internacional de presunto incumplimiento a principios y mejores prácticas internacionales en cuanto a competencia económica. En contraste, países como los miembros de la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda han incorporado mecanismos de intercambio automatizado de información entre plataformas digitales y autoridades fiscales, pero siempre bajo marcos jurídicos que delimitan estrictamente el acceso y tratamiento de datos. En la Unión Europea, la Directiva (UE) 2021/514 (DAC7) obliga a las plataformas a reportar información estandarizada sin permitir el acceso directo de las autoridades a sus sistemas, aplicando el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que garantiza proporcionalidad y consentimiento informado. Australia y Nueva Zelanda utilizan Interfaz de Programación de Aplicaciones (APIs) —conjunto de reglas y protocolos que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí, intercambien datos y funciones— seguras y supervisadas por sus comisionados de privacidad.

En este ámbito, la obligación que se busca incorporar en el CFF para que las plataformas cedan información en tiempo real y sin limitación al SAT, y la facultad del fisco de celebrar convenios tecnológicos con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para “gestión tecnológica y análisis de datos”, abren un frente de riesgo en materia de privacidad y protección de datos personales. Las instituciones tributarias, de aprobarse en sus términos la iniciativa, tendrían acceso a volúmenes muy amplios de datos relativos a usuarios y proveedores de servicios digitales —ingresos, patrones de uso, relaciones comerciales, domicilios— lo que multiplica el riesgo de que se vulneren los derechos al debido proceso, a la intimidad, a la seguridad jurídica y a no ser objeto de intervenciones arbitrarias, tal como lo prevén el artículo 16 de nuestra Constitución que regula los actos de molestia y la protección de los datos personales.

A diferencia de otros modelos internacionales, donde la transmisión de información se realiza mediante reportes periódicos y con auditorías de ciberseguridad certificadas, el artículo 30-B del CFF autoriza habilitar un acceso directo a los sistemas de las plataformas, sin mediaciones técnicas ni controles administrativos y judiciales, un esquema que ningún país con estándares de protección de datos comparables al mexicano ha implementado.

Además, la sanción prevista —el bloqueo temporal del servicio digital— resulta excesiva y con efectos colaterales indeseables: interrumpe la operación de servicios esenciales y perjudica a miles de usuarios y empresas cumplidas que dependen de esas plataformas. En lugar de promover cumplimiento, una medida de esta naturaleza puede generar incertidumbre, disrupción económica y desconfianza en la autoridad fiscal.

La OCDE advierte que el uso indiscriminado de datos en la administración tributaria puede derivar en una “gran base de datos” que permite rastrear con detalle la vida económica de las personas, lo que genera temores legítimos de “Big Brother” fiscal. El segundo riesgo —comúnmente llamado “meta-tributario”— radica en la sofisticación del análisis de datos y algoritmos que pueden cruzar información de plataformas con otras bases de datos gubernamentales o privadas, perfilando proveedores o usuarios digitales con base en criterios de riesgo fiscal. Tal perfilamiento podría afectar la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia si se convierte en base para auditorías automatizadas o controles selectivos sin transparencia de criterios.

La OCDE recomienda marcos de gobernanza de datos, anonimización, protocolos estrictos de seguridad y transparencia en el uso de tecnologías de inteligencia artificial en materia tributaria para evitar que la eficacia fiscal se convierta en excusa para diluir garantías constitucionales. En este sentido, el acceso en tiempo real a la información de las plataformas debe estar sujeto a controles judiciales y a la supervisión de órganos autónomos especializados en protección de datos. Además, la ley debería prever auditorías tecnológicas independientes, mecanismos de rendición de cuentas y reportes públicos sobre el uso de algoritmos o herramientas de análisis de datos. Solo con estas garantías será posible equilibrar la modernización fiscal con el respeto a los derechos humanos y la confianza ciudadana en el Estado digital.

En conclusión, el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación refleja el esfuerzo del Estado mexicano por adaptar su sistema tributario a la economía digital, pero su diseño actual corre el riesgo de extralimitarse. La fiscalización en tiempo real puede ser una herramienta valiosa si se emplea con límites claros, pero en su forma actual introduce un nivel de acceso estatal inédito a la información privada y prevé sanciones —como el bloqueo temporal de los servicios digitales— que resultan desproporcionadas y con efectos colaterales sobre millones de usuarios y empresas cumplidas.

Modernizar la recaudación no debe implicar vulnerar derechos ni generar incertidumbre en la economía digital. México necesita un marco fiscal inteligente: capaz de recaudar donde se genera el valor, pero también de proteger la privacidad y preservar el Estado de Derecho. Solo así la fiscalización digital podrá consolidarse como un instrumento de justicia tributaria, no de vigilancia.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.