¿Fiesta centroizquierdista?

Con el propósito de convertir las convicciones en acciones y la ambición, en resultados, líderes políticos, académicos, sindicalistas, activistas e influencers identificados con la socialdemocracia en los cinco continentes acudirán a Barcelona para tratar de frenar el rampante ascenso de la extrema derecha.

Allí estará la presidenta Claudia Sheinbaum el sábado 18 en una “jornada pública de solidaridad” donde destacados líderes mundiales tratarán de convertir los valores compartidos en acciones coordinadas para el futuro.

Pero los progresistas latinoamericanos tienen cada vez menos referentes. La injerencia trumpista –como quedó demostrado recientemente en Honduras, Chile y Perú— ha enrutado el péndulo democrático hacia la derecha.

Los progresistas europeos convocaron a sus contrapartes de los otros continentes tras de una serie de debates y conversaciones celebrados durante el último año. Pedro Sánchez y Stefan Löfven lanzaron la Movilización Progresista Global en el último Congreso del Partido de los Socialistas y Demócratas Europeos (PES), celebrado en Ámsterdam. Su iniciativa fue respaldada por el Consejo de la Internacional Socialista en su reunión de 2025 en Malta y por el Presídium de la Alianza Progresista, en Berlín.

El Encuentro en Defensa de la Democracia coincidirá con la clausura del encuentro del progresismo global, el sábado 18. Aquellos que buscan a la presidenta Sheinbaum en el programa de la GPM fracasarán irremediablemente, como aquellos que atribuyeron al expresidente chileno Gabriel Boric, la gestación del mismo.

Si bien el líder chileno ha sido un enlace eficiente entre los progresistas latinoamericanos, ha sido el mandatario español, Pedro Sánchez, quien ha coordinado los trabajos de este cónclave, decisivo para este nuevo movimiento político progresista.

Al margen de confusiones o protagonismos, este primer intento de plantar cara a la “internacional de ultraderecha” que con el reciente triunfo de José Manuel Katz en Chile ha avanzado en América Latina y se ha perfilado en Perú, con Keiko Fujimori.

Los socialdemócratas del mundo, unidos por un futuro más justo, igualitario y sostenible… ¿y contra Donald Trump?

“A medida que las fuerzas reaccionarias se organizan a nivel global, se hace cada vez más necesario que los progresistas de diferentes latitudes se organicen y coordinen su respuesta ante los problemas que vive el mundo. A la creciente ola ultraderechista se debe responder igualmente con una respuesta transnacional, inclusiva y unida por valores compartidos”, insisten los organizadores.

El sábado 18 tendrá lugar la “jornada de solidaridad”, donde se recogerán las conclusiones de las más de 100 actividades registradas en el programa del GPM. A la clausura acudirá una decena de jefes de Estado y de Gobierno: Gustavo Petro, de Colombia; Yamandú Orsi, de Uruguay; Inga Ruginiené, de Lituania; Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica; Mia Amor, de Barbados, y Claudia Sheinbaum se unirán a Pedro Sánchez y Lula da Silva.

El presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, también asistirá, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresará su apoyo mediante un video. Pendiente, la confirmación del expresidente chileno, quien debe recibir autorización del Congreso de su país para viajar.