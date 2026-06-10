Inversionistas extranjeros retiraron 27,000 millones de dólares de mercados emergentes en mayo

Los inversionistas extranjeros retiraron casi 27,000 millones de dólares netos de las carteras de los mercados emergentes en mayo, lo que revirtió en parte el repunte registrado en abril, ya que las ventas de acciones en Asia superaron con creces las entradas de capital en deuda, según datos publicados el miércoles por una asociación del sector bancario.

Los inversionistas no residentes retiraron 26,600 millones de dólares netos de bonos y acciones de mercados emergentes en mayo, según el Instituto de Finanzas Internacionales, frente a las entradas de 70,600 millones de dólares registradas en abril.

La reversión se debió casi en su totalidad a la renta variable: los inversores extranjeros retiraron 37,000 millones de dólares de las acciones de los mercados emergentes durante el mes. Los mercados de deuda atrajeron un total neto de 10,400 millones de dólares.

"La oscilación mensual fue considerable, de 97,200 millones de dólares, y muestra que la reapertura de abril no se tradujo en una normalización lineal de los flujos de capital", dijo Jonathan Fortun, economista sénior del IIF.

El informe alertó sobre la venta masiva en los mercados a principios de junio, tras unos datos de empleo en Estados Unidos mejores de lo esperado. En combinación con el aumento de los precios de la energía y el repunte de las apuestas por una subida de tasas por parte de la Reserva Federal, este cambio ha elevado el umbral para invertir en mercados emergentes.

"Los datos de empleo más sólidos en Estados Unidos, los elevados precios de la energía y el renovado riesgo de inflación elevan la tasa de rendimiento mínima exigida para la duración de la deuda y el riesgo de renta variable de los mercados emergentes, especialmente en aquellos casos en los que ya se cuestionan los saldos externos o la credibilidad de las políticas", señaló el IIF.

Países con mayor movimiento en las inversiones

Las ventas de acciones durante mayo se concentraron en Corea del Sur, la India y, en menor medida, Brasil, todos ellos mercados grandes y líquidos.

Los mercados emergentes de Asia registraron salidas netas de cartera por valor de 31,600 millones de dólares, más que la salida total de los mercados emergentes en su conjunto. Los flujos hacia América Latina, los mercados emergentes de Europa y Oriente Medio y el Norte de África se mantuvieron en territorio positivo.

Las acciones chinas se desmarcaron de la tendencia general asiática, ya que atrajeron un saldo neto de 8,100 millones de dólares, mientras que las salidas de deuda alcanzaron los 4,300 millones de dólares. Las acciones fuera de China han sufrido salidas de más de 113,000 millones de dólares entre marzo y mayo.

Sin embargo, las acciones de las empresas tecnológicas de Corea del Sur -un barómetro de la confianza del mercado respecto a la exposición a la IA- fueron el principal punto de presión para las acciones en mayo, con una retirada de 27,900 millones de dólares por parte de los inversores. Las acciones de la India perdieron 4,900 millones de dólares y las de Brasil, 2,900 millones.

Los mercados de deuda se mostraron más resistentes, y los mercados emergentes, excluida China, atrajeron 14,700 millones de dólares en entradas.

En general, las acciones y los bonos de los mercados emergentes han registrado entradas netas por valor de 132,500 millones de dólares desde principios de año -casi la mitad del total anual del año pasado-, y la deuda se ha llevado la mayor parte.

Los inversores siguieron mostrando preferencia por los países que ofrecen rendimientos reales relativamente altos y marcos de política creíbles, aunque el IIF señaló que las condiciones se habían vuelto menos favorables, ya que el aumento de los precios del petróleo, el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las renovadas preocupaciones sobre la inflación lastraron el apetito por el riesgo.