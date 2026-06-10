Bolsa mexicana avanza tras una racha de cinco jornadas con pérdidas; Grupo Carso lidera el avance

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este miércoles. Los índices locales suben tras cinco jornadas consecutivas con pérdidas, mientras los inversionistas asimilan un reporte mixto de inflación estadounidense y nuevas tensiones en Oriente Medio.

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.30% a 65,603.41 puntos, mientras que índice el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.24% hasta 1,318.62 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Las acciones de Grupo Carso lideran las alzas, con 2.17% más a 133.38 pesos, seguidas por las del gigante América Móvil, de Carlos Slim, con 1.50% a 22.39 pesos, y Bimbo, con 1.40% más a 56.39.

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos avanzó 4.2% interanual, en su mayor aumento desde abril de 2023, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, tras subir 3.8% en abril. El dato mensual fue de 0.5% tras el 0.6% de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta mañana que Irán ya ha demorado demasiado en negociar un acuerdo de paz y que ahora "pagará las consecuencias", después de que las fuerzas armadas de ambos países intercambiaran ataques en esa región.