Producción de OPEP toca mínimo desde al menos el 2000 por bloqueo de EU a Irán

Según una encuesta de Reuters, la producción petrolera de la OPEP en mayo alcanzó su nivel más bajo en más de dos décadas, debido a que el bloqueo naval de Estados Unidos redujo las exportaciones iraníes y al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, lo que provocó una fuerte caída de las exportaciones de otros productores del golfo Pérsico.

La producción de los 11 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó en 1.06 millones de barriles por día (bpd) respecto al mes anterior, hasta situarse en 16.13 millones de bpd, según el sondeo.

Se trata de la cifra mensual más baja desde al menos el año 2000, según las encuestas de Reuters, mucho menos que durante la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando la demanda se desplomó. Las cifras excluyen a los Emiratos Árabes Unidos, que abandonó la OPEP el 1 de mayo.

Irán experimentó la mayor caída, lo que refleja el impacto del bloqueo estadounidense que comenzó el 13 de abril, según la encuesta. Las exportaciones de crudo y condensado de Irán cayeron a su nivel más bajo en al menos seis años.

Arabia Saudita registró un nuevo descenso, aunque Irak pudo aumentar la oferta debido al incremento del consumo interno, indicaron fuentes de la encuesta. Venezuela y Nigeria también aumentaron su producción.

Ocho miembros del grupo de productores de la OPEP+, que incluye a la OPEP y a sus aliados, entre ellos Rusia, habían acordado aumentar la producción en mayo, pero la guerra de Irán y el bloqueo estadounidense lo hicieron imposible.

La encuesta de Reuters se basa en datos de flujos del grupo financiero LSEG, información de otras empresas que realizan un seguimiento de los flujos, como Kpler, e información proporcionada por fuentes de las empresas petroleras, la OPEP y consultores.