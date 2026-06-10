Wall Street retrocede tras datos de inflación de EU y una escalada en la guerra de Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana de este miércoles. El mercado se mueve con la influencia de un reporte de inflación mixto, con el dato anual marcando un pico de más de tres años, y nuevos ataques en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.73% a 50,498.30 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cae 0.23% hasta 7,369.77 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico baja 0.37% en 25,585.04.

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos avanzó 4.2% interanual, en su mayor aumento desde abril de 2023, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, tras el 3.8% en abril. Mes a mes, subió 0.5% luego del 0.6% de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta mañana que Irán ya ha demorado demasiado en negociar un acuerdo de paz y que ahora "pagará las consecuencias", después de que las fuerzas armadas de Washington y Teheran intercambiaran ataques.

En este contexto, seis de los 11 sectores del S&P 500 caen, encabezados por las compañías Industriales (-1.68%) y de consumo discrecional (-1.06%). Al interior del índice Dow Jones, la caída es encabezada por los títulos de Caterpillar (-5.05%) y Boeing (-2.43%).