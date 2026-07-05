Disputas morelenses

Luego de tres décadas de que el PRI dejara de ser la fuerza hegemónica en Morelos, el PAN y Morena habían construido un periodo de sosiego a partir del arribo de Margarita González Saravia a la gubernatura.

Sin la presencia de los operadores políticos de Hugo Eric Flores y Cuauhtémoc Blanco en las instancias locales, la cúpula panista morelense logró establecer diálogo y acuerdos con el grupo político encabezado por la mandataria, marcadamente identificada con el lopezobradorismo.

La tregua entre ambas facciones podría romperse pronto. Un bando izquierdista habría apresurado las hostilidades, con el perfilamiento del senador Víctor Mercado como aspirante a la alcaldía de Cuernavaca, actualmente gobernada por José Luis Urióstegui, quien en el 2027 deberá entregar ese cargo, tras de cumplir su segundo trienio al frente del cabildo.

El legislador morenista fue secretario del gabinete de Cuauhtémoc Blanco y en el 2024 ganó la encuesta morenista para definir la candidatura al gobierno estatal. Los criterios de paridad y competitividad definieron que González Saravia encabezara la coalición morenista y para evitar rupturas, Mercado estuvo en la boleta electoral.

Con la mira puesta en el 2030, el senador buscaría la alcaldía dentro de 11 meses, con el respaldo del exgobernador y también de una facción morenista encabezada por el exalcalde de Jiutepec y actual líder de la bancada guinda en el Congreso local, Rafael Reyes.

En el Palacio Legislativo se forjó el acuerdo político que permitió que panistas y morenistas dieran viabilidad al plan de gobierno y los presupuestos postulados por la gobernadora González Saravia. El diputado Reyes habría negociado con su contraparte blanquiazul, Óscar Daniel Martínez Terrazas, quien además encabeza el comité directivo de la formación derechista en la entidad.

Su hermano Juan Carlos le entregó la dirigencia partidista y actualmente funge como secretario de fortalecimiento nacional, en el CEN encabezado por Jorge Romero. Ambos apoyarían al menor del clan, Adrián —actual diputado federal plurinominal y quien fue regidor capitalino durante dos trienios consecutivos— en la búsqueda de la candidatura para Cuernavaca.

El perfilamiento de ambos personajes ha generado reacciones en otras facciones de Morena y del PAN, donde el retorno del exgobernador Sergio Estrada Cajigal y la presencia del grupo político cercano al exmandatario Marco Antonio Adame, amenazan la hegemonía del clan Martínez Terrazas.

En la cúpula panista hay certeza sobre el pacto entre los líderes parlamentarios, pero aún no distinguen sus alcances. Creen que Reyes buscará retomar el control político de Jiutepec y que a cambio operaría subrepticiamente para debilitar a Mercado.

Este acuerdo se vería obstaculizado, sin embargo, por un agente libre: el alcalde jiutepense, Eder Rodríguez Casilla, sin militancia partidista activa, cuyo valor político ya se disputan el CEN panista y sus antiguos aliados priistas.

Y también, por la intención de la exalcaldesa morenista, Silvia Salazar, actual secretaria del Bienestar en el gabinete estatal, quien con el respaldo de la gobernadora buscaría neutralizar al grupo político encabezado por el diputado Reyes, cuyas negociaciones con el PAN han servido más para fortalecer su agenda que para darle gobernabilidad a la administración de González Saravia.

La disputa por Jiutepec modificaría indirectamente los escenarios para la capital morelense. Las pugnas intrapartidistas tendrían un beneficiario directo: Movimiento Ciudadano, que en la pasada elección estatal concitó 25% del voto en la entidad.