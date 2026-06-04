Sin estridencias

Quien domina su interior, ya venció la mitad de las batallas. Marco Aurelio

No hay que intentar controlarlo todo, porque los problemas son añejos, lejos de la seducción del poder presidencial, pocos, muy pocos han tenido la capacidad para alejarse, desde Luis Echeverría Álvarez 1970-1976, con la construcción de la Universidad del Tercer Mundo en San Jerónimo, en la Alcaldía Magdalena Contreras antes de terminar su presidencia; exiliado en Australia como embajador y a su regreso hasta un canguro trajo consigo.

Ahí José López Portillo 1976-1982, inició un largo peregrinar que incluía a personajes diversos en su gabinete, pocos cambios, resultados al margen de los intereses de las mayorías, la administración de la abundancia petrolera, la defensa del peso ante la brusquedad del tipo de cambio frente al dólar, pero sobre todo aquella inexplicable en esos años nacionalización de la banca, que explica su hijo José Ramón, cuarenta y cuatro años después en un libro.

Hoy estamos ante los excesos de todo, pareciera que no hay orden ni proyecto, los vaivenes de las ociosidades del vecino incómodo lejos de preocuparnos, se están ocupando en ello, cuando tenemos todavía instituciones sólidas, que no podemos ni menos debemos descuidar, la fiscalía general de la República debe trabajar por la justicia, investigar y dar cuenta de sus actos.

La rendición de cuantas y el apapacho y el palomeo de las candidaturas para 2027 no deben darse en Chiapas, origen de lo que destacan los medios de comunicación, por la condenable no reaparición, porque no se ha ido del todo López Obrador, un ex presidente que hace ruido y causa más negaciones, porque sus tres máximas se le estrellan en el rostro a los morenistas nada puristas.

No se trata de que regrese o no el otro Donald Trump, las políticas públicas de “abrazos y no balazos”, se le incrustan en sus peones y alfiles que dejó en las gubernaturas y gabinete de Claudia Sheinbaum, nombres y apellidos son señalados porque están muy distantes de la justa medianía de Juárez, o hasta apartados de asignaciones directas que se señalan, beneficiaron a sus más cercanos, como Manuel Bartlett, sin acceso a los Estados Unidos por cierto y la lista es larga.

Las declaraciones son eso, los hechos son contundentes e irrefutables, no se han ido midiendo los alcances de la escalada de violencia, las protestas de los docentes, sean de Oaxaca o de Zacatecas, se utiliza a la Ciudad de México porque los que gobiernan en sus estados, tienen el estigma de la incapacidad, más tiempo dedicado para llenar el “cochinito”.

Mucho daño le hace al país que no se vaya del todo el inquilino de palenque, el gobierno de Claudia Sheinbaum no está para defender lo indefendible, al final de cuentas nada sucede por casualidad en política doméstica, y lejos de obtener tiempo para no acabar en una oficina del condado de Nueva York, quienes se despacharon con la simulación, corrupción y sobre todo enriquecimientos inexplicables, quieren ahora hacerse las víctimas.

Distantes los días de aplausos, de callar las protestas, cuando casi todos sabemos que, desde la oposición del perredismo, se creó, alimentó y se dio paso a lo que ahora no puede contenerse, ni detenerse, menos aún conciliarse, han sido décadas de perderse en un marasmo entre la ociosidad y la prolongación de las respuestas al magisterio.

La exigencia es dejar gobernar a la presidenta, que se equivoque o que acierte ella, no quienes desean seguir parte de una procesión de fatalidades, que llevan a cargar el pesado lastre de la realidad del México actual, con todo y las ocurrencias de quien no llega a considerarse jefa de gobierno, la pintora de vialidades.

ENTRE LÍNEAS

La entidad peor evaluada en el rubro de competitividad por el IMCO es Campeche, con menos 1.1 por ciento, pero ahí el problema se explica sobre todo por el declive de PEMEX. Porque tanto Mazatlán como Culiacán, están en el sótano del crecimiento económico, con tan solo 0.27 por ciento y 0.97 ciento respectivamente; en gran parte por la violencia no controlada aún.