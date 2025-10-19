Ya empezó el “invierno democrático”

Las ácidas críticas al “relanzamiento del PAN”, reflejan añejos prejuicios al preguntar si es “un giro a la derecha” e ignorancia de que el partido se creó en el Frontón México hace 86 años para oponerse a la política socialista del Presidente Cárdenas.

Parece más objetivo lo publicado por el exdirigente nacional Luis Felipe Bravo Mena, de irreprochable carrera y honestidad. Recuerda que la declinación empezó cuando se alejaron de los principios originarios y actuaron como cualquier otro partido.

La hoja de ruta trazada por Bravo Mena la malinterpreta un político inteligente como Jorge Romero al hablar de selección de candidatos abierta a la ciudadanía. ¿Cuánto costaría a Morena ponerle chalecos azules sus chalecos guinda? ¿Qué parte de “regresar a los principios originarios” no entendieron?

¡Hay que darle la residencia a los migrantes!

La semana pasada, el director general editorial de “El Economista”, nos recordó que se acabó el bono demográfico y que en cinco años la población de adultos mayores pasó de 7.5 millones a 17.9 millones, súmele usted que el INEGI revela que el precio de la canasta básica llegó a máximo histórico.

Ubicadas en contexto, las dos informaciones, visto desde la perspectiva del futuro de las finanzas públicas, al achicarse el número de contribuyentes, cuando resentirán la falta de recursos para financiar los programas sociales.

Sería razonable y racional dar residencia a miles de migrantes que por su circunstancia prefieren quedarse en territorio mexicano, para compensar que cada día mueren más mexicanos de los que nacen.

Guardia Nacional: ¿quieren preservar la imagen?

Poco a poco, dice el oficialismo, se avanza en la consolidación de la Guardia Nacional como institución policial para dar seguridad en todo el territorio nacional, pero un presunto feminicidio podría manchar su imagen.

Hace días murió Stephany Carmona, joven guardia nacional de 22 años y de reciente ingreso, a poco de denunciar por acoso al sargento segundo Yair Manuel Ramírez, fue asesinada de dos tiros en la cabeza en una base de la Guardia en Acapulco.

El presunto asesino ya fue detenido. Es la gran oportunidad para que la Guardia preserve la imagen y demuestre que no habrá impunidad para aquellos que cometan delitos. Y de paso, el mérito lo podrá compartir con la Sedena.

NOTAS EN REMOLINO

No es por desconfianza, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum optó por pernoctar en Tamaulipas para supervisar que las autoridades vigilen eventual crecida del Río Pánuco. Por lo pronto ya se empezó a evacuar a población de sus márgenes ... Siguen las autoridades sin identificar a los autores intelectuales del asesinato de dos cercanísimos colaboradores de la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Bugada ... Se denuncia el grave deterioro de los pasos peatonales a desnivel en Calzada de Tlalpan. ¿A quién culpar si los políticos del partido en el Poder gobiernan CDMX hace 28 años? ... Con inversión de 51 millones de dólares pondrán a funcionar la planta productora de moscas estériles en Chiapas, clausurada hace casi cuatro décadas porque se dijo que el gusano barrenador no era un peligro ... Actualísima frase del Filósofo de Güemez: “En política hay que ser como los frijoles de olla, arriba o abajo ¡pero siempre dentro!” ...