Ebrard: la escritura en la pared

En el sitio PLO se lanza otra vez Marcelo Ebrard contra el canciller Juan Ramón de la Fuente insinuando que la ofensiva de Trump le deja en posición débil en el gabinete, actitud que demuestra que el titular de Economía lee mal la realidad.

Para empezar, la ofensiva del inquilino de la Casa Blanca encaja en su estrategia de campaña que, como se dijo ayer 30 de octubre, 29 de octubre en este espacio, no cejará hasta dentro de doce meses y cuatro días, cuando haya asegurado el control de las Cámaras del Congreso.

La realidad objetiva es que, sin importar cómo y quién decida la postulación presidencial de Morena, no se necesita de ningún profeta Daniel para interpretar la bíblica escritura en la pared, claramente dice que será Candidata.

T-MEC: al firmar se cedió soberanía

Es tan cotidiano que dejó de ser nota que una organización sindical estadunidense exija al Gobierno de la República respetar los derechos laborales de alguna empresa mexicana del sector exportador, sin que nadie reclame intervencionismo.

Si lo han olvidado, pregunten al hoy embajador en China, Jesús Seade, representante en las negociaciones del T-MEC de 2018, del entonces Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador como aceptaron gustosos la exigencia trumpista de última hora de incluir un capítulo laboral.

Consideraron que tal capítulo ayudaría a “la revolución de las conciencias” a derribar el aparato sindical corporativo del PRI, conscientes de que el T-MEC, como todo acuerdo comercial significaba ceder soberanía.

Poder Judicial, paran sus órganos administrativos

Es probable que el anuncio del secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Juan Alberto Prado Gómez, anunció paro de labores para hoy de los 32 órganos administrativos del país.

Aduce que el Órgano de Administración Judicial, reemplazo del Consejo de la Judicatura, no les dota de papelería, que las impresoras están descompuestas, no hay hojas para copias, ni “toner” y que en algunos juagados no tienen agua ni luz.

El Gobierno de la República podrá desestimar la denuncia con el argumento de que todos quieren su parte del presupuesto de gasto de 2026 que aprobarán los diputados a mediados de noviembre, pero no sería responsable dejar sin investigar la veracidad de las denuncias.

NOTAS EN REMOLINO

Lo que faltaba, ahora resulta que en las mañaneras de Palacio Nacional se da asesoría al PAN, les dijeron que su problema es que “no tienen proyecto” ... Los chismes politiqueros afirman que el titular de la SEP Mario Delgado no quiere irse a Colima como candidato e impulsa a César Yáñez, subsecretario de Gobernación ... El mejor diagnóstico de la realidad de Michoacán es que los limoneros no quieren elegir dirigente porque lo mataría el crimen organizado ... México será Presidente pro témpore de la Alianza del Pacifico ... Sabia advertencia de la novelista Pearl S. Buck: “Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad” ...