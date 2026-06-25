¿Es el mercado laboral mexicano una galería de datos de terror?

El mercado laboral mexicano es interesante, pero no sirve para alimentar el optimismo. Basta con decir que el número más positivo que contiene, la tasa de desocupación abierta, no aguanta un close up. Es 2.8% y, efectivamente, eso coloca a México en un lugar privilegiado dentro de la OCDE; junto con Japón, Corea del Sur y Polonia somos los únicos que tenemos desocupación por debajo del 3 por ciento.

La tasa de desocupación abierta es un indicador que puede confundir cuando se trata de medir la salud del mercado laboral mexicano, entre otras cosas, porque deja fuera la informalidad y las personas que se encuentran en condiciones críticas de ocupación, donde están 24 millones de personas, 38.7% del total.

Más allá de los números y porcentajes, el problema de la tasa de desempleo abierto está en la forma en que se construye el concepto. En el 2.8% que entran en este grupo se encuentran aquellas personas que declaran no haber realizado ninguna actividad económica, ni haber trabajado al menos una hora en la semana de referencia. Para seguir en este grupo, las personas deben haber realizado acciones concretas para conseguir empleo en las últimas cuatro semanas. Adicionalmente, deben estar disponibles y con disposición inmediata para incorporarse a un puesto de trabajo.

Por eso, hay que ir más allá de la tasa de desocupación. En México, hay 2 millones 866,467 personas que trabajan sin recibir ingresos. El dato no se refiere a quienes realizan trabajo doméstico no remunerado, sino a cientos de miles de personas que no consiguen que su esfuerzo laboral en una unidad económica sea reconocido con pesos y centavos.

Los trabajadores sin ingreso son 4.7% del mercado laboral y están creciendo. En los últimos doce meses se sumaron a este grupo 148,651 personas, esto es 407 individuos por día. Eran 2 millones 717,816 en mayo de 2025.

Los trabajadores no remunerados son uno de los grupos que sirven para clasificar el mercado laboral. Están, además, los trabajadores subordinados y remunerados; los empleadores y los trabajadores por cuenta propia. Los remunerados y subordinados son el contingente más numeroso, 41 millones 373,295, pero están decreciendo. En mayo de 2025 eran 41 millones 654,000 y ese número se redujo en 281,000 en los últimos 12 meses.

En momentos en los que las ofertas de empleo escasean y las empresas tienen dificultades para mantener la plantilla laboral, no es una casualidad que el conjunto de los trabajadores por cuenta propia sea uno de los más dinámicos. Eran 13 millones 023,453 en el quinto mes del año pasado y han aumentado a un ritmo de 1,170 personas por día. Ahora son 13 millones 451,900.

Los trabajadores por cuenta propia son tan dinámicos como los informales. Estos son 55.2% de la población económicamente activa. Ya superan con holgura la marca de los 34 millones 200 mil personas. Hace un año eran 33 millones 800 mil y representaban 54.9% de la Población Económicamente Activa (PEA).

¿Qué sabemos de los asalariados mejor pagados? Los que ganan cinco salarios mínimos o más son menos de 1% de la población que trabaja. Solo 458,116 personas en México ganan arriba de 47,255 pesos en la mayor parte del territorio nacional o 66,330 pesos en la Frontera Norte. El grupo es pequeño y se está achicando: el año pasado eran 503,031.

Last but not least, hay que poner mucha atención a la gente que está en edad de trabajar, pero no lo está haciendo. La Población No Económicamente Activa (PNEA) son 43 millones, de los cuales 87.9% declararon no estar disponibles para trabajar en el mercado laboral.

¿Tiene México un problema de subutilización laboral? La Perspectiva Semanal que produce el equipo de estudios económicos de Banamex apunta en esa dirección. Si sumamos la población desocupada, más la subocupada y la PNEA disponible, llegamos a una cifra de 11.1 millones de personas que no estamos aprovechando en todo su potencial o capacidad.

Entonces, ¿seguimos hablando del 2.8% de desocupación abierta, de los nueve puntos de México en el Mundial o entramos a la galería de los datos del terror para resolver lo que se pueda?

Nota. La información referida en el artículo está en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de mayo de 2026 que elabora el INEGI.