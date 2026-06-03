Cuatro años después, la peor herencia

Nada es tan peligroso como la ignorancia activa. Goethe

A nueve días de distancia de una justa mundialista más en suelo mexicano, estamos ante la estruendosa realidad de la recurrencia, el chantaje, la protesta y hasta el laboratorio de experimentos que se pueden suceder el año próximo, con los aderezos propios de la contienda electoral, que no debemos dejar de lado.

Irrumpir la paz y tranquilidad de la capital del país, sobre todo ante los ojos de miles de visitantes que gustan del futbol, con obras que debieron iniciar hace ocho años, cuando se anunció de manera oficial el evento de la poderosa FIFA, entidad con más miembros que la ONU.

La derrama económica será considerable, ante la realidad en contraste que, se palpa y habita en gran parte del país, por los actos de violencia que lejos de parar se incrementan, miedo permea en una sociedad que se tensa en el rencor social.

No estamos en las negaciones de los buenos deseos o números sobresalientes que implican la inversión en algunos rubros de este México surrealista, el de las arengas para inferir culpables sin pruebas, juzgadores que renuncian por la incompetencia, ministros en los excesos de la ignorancia de los procesos judiciales por la alquimia.

Una tómbola que continúa dando vueltas y tumbos, con ese lastimoso pasado de los insensatos que permitieron la corrupción galopante, sin devolver un solo peso de lo sustraído de los presupuestos públicos, donde la Auditoría Superior de la Federación, solo declara y no sanciona.

No es la pintura en exceso para la mirada que oculta el bache, no es el puente que se cae en el aeropuerto recién remodelado, que por cierto iniciaron con la última inundación el año pasado, en las dos terminales sin servicio de escaleras eléctricas ni baños.

Es una desgracia la improvisación, hasta el estadio Azteca que cambió de nombre por los patrocinios, en un video que circula en redes, está todo parchado, sin notarse los cientos de millones que le invirtieron y que está lejos de ser un lugar moderno en todos los sentidos, porque no solo el pasto juega.

Alertas a pocos días del inicio de la patada inicial, para quienes compraron paquetes en hoteles y boletos para el ingreso a los estadios, no solo la reventa hace de las suyas, también la clonación de pases de acceso, donde conoceremos quejas por los fraudes que mentes perversas realizaron en los últimos meses, con precios que no se creen, porque todo el boletaje está vendido.

Haremos a un lado Chihuahua y Sinaloa, desde cada amanecer vamos a desayunarnos futbol, nos guste o no; aunque como dicen muchos, no se nota como en el año 1986, porque en 1970 no estábamos para acordarnos, y veremos las repeticiones porque son horarios laborales, menos el 11 de junio que han dado el día para no asistir a la escuela, vaya lío.

Negocio o no para unos cuantos, la peor herencia es no resolver los problemas de los sectores productivos del país, por más que acusemos recurrencia, liderazgos charros que ya saben como bajar guayas, y la invasión de carpas, lonas de todos colores y el hedor a no tener donde realizar sus necesidades. Vaya que me recuerda a la toma de paseo de la Reforma y otras tantas puestas en escena.

Los lugares comunes están coaptados por ese ambulantaje que mantiene a miles de familias, en esa economía nada subterránea, que también habita los sótanos de lo posible, con pequeños que extienden sus manos en las esquinas del México del siglo XXI.

ENTRE LÍNEAS

Y la factura más sobresaliente a todas luces y también en las sombras de la no transparencia, es el último reporte del IMCO sobre competitividad de las ciudades. En tan solo dos años, en las entidades con inseguridad y violencia como Sinaloa, el crecimiento del PIB se redujo a la mitad; es el efecto de ceguera política entre otras linduras.