Peso mexicano retrocede frente al dólar tras datos de empleo privado en Estados Unidos

El peso mexicano retrocede frente al dólar la mañana de este miércoles. La divisa local se deprecia mientras los operadores asimilan cifras laborales estadounidenses y esperan por más información sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3231 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2874 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 3.57 centavos o 0.21 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3205 unidades y un nivel mínimo de 17.2713. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, avanza 0.22% a 99.44 puntos.

El empleo privado estadounidense, medido por ADP, aumentó en 122,000 puestos laborales el mes pasado tras un aumento revisado a la baja de 105,000 ⁠en abril. La cifra fue superior que un pronóstico de 117,000 posiciones ⁠laborales del consenso de analistas.

Las cifras anteceden al reporte oficial de empleo, que contiene las cifras de nómina no agrícola, la tasa de desempleo y los salarios promedio por hora trabajada, que son fundamentales para las proyecciones de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

En cuanto a la información sobre la guerra con Irán, el presidente de Estados Unidos dijo que desea reunirse con el líder iraní, Mojtaba Jameneí, y que sucederá en algún momento, aunque amenazó que la paz llegará, ya sea por un acuerdo o por otra manera.

"La moneda local presenta un comportamiento mixto, con ligero sesgo bajista, considerando el sentimiento de cautela de los operadores, en espera de una posible reapertura del estrecho ⁠de Ormuz", afirmaron en una nota los analistas de Monex Grupo Financiero.

Por otra parte, el mercado también reaccionaba a una propuesta estadounidense para imponer nuevos aranceles sobre importaciones de 60 economías tras determinarse que estas no habían logrado frenar el comercio de productos fabricados con trabajo forzado.