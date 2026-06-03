Aerolíneas se ven muy afectadas por las fluctuaciones del precio del combustible: IATA

Muchas aerolíneas se han visto muy afectadas por las fluctuaciones ⁠de precios en el mercado del combustible para aviones, y algunas no están en condiciones de cubrir su exposición, según declaró este miércoles ⁠el responsable de combustible de ⁠la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Algunas aerolíneas con estrategias de cobertura más elaboradas cuentan con un pequeño colchón, explicó Daniel Chereau en la Conferencia de Petróleo y Gas de S&P Global Energy Middle East. Sin embargo, el impacto del aumento de los márgenes de beneficio de las refinerías de combustible de aviación, no ha sido beneficioso para el sector aéreo, añadió.

En el noroeste de Europa, el conocido como "crack spread" del combustible para aviones alcanzó un máximo histórico de más de 121 dólares por barril en marzo, según datos de LSEG, en comparación con los cerca de 30 dólares por barril previos al estallido de la guerra en Irán a finales de febrero.

Oriente Medio suministra gran parte del combustible de aviación del mundo, pero su capacidad para producir y exportar este combustible se ha visto gravemente mermada por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz y los ataques ⁠a instalaciones energéticas.

Se está produciendo una destrucción ⁠de la demanda en el sector ⁠de la aviación, aunque no necesariamente debido al precio del combustible para aviones ⁠en sí, añadió Chereau.

La caída de la demanda se ha debido a la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas, señaló, mientras que en algunas partes del mundo los aeropuertos se están quedando sin combustible durante breves periodos de tiempo.

Advirtió de que estos casos podrían volverse más frecuentes y que, cuanto más dure el conflicto, mayor ⁠será la caída de la demanda por parte de los pasajeros.

Chereau no mencionó las aerolíneas ni los aeropuertos específicos que se han visto más afectados.