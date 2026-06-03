Sheinbaum defiende modificaciones a la reforma del Poder Judicial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió las modificaciones aprobadas a la reforma del Poder Judicial y rechazó las críticas que señalan que el gobierno “se echó para atrás” en el modelo de elección judicial, al asegurar que los cambios buscan facilitar la participación ciudadana y fortalecer el carácter democrático del nuevo sistema.

Además, aseguró que la discusión sobre el perfil ideal de jueces, magistrados y ministros no puede analizarse de manera aislada, sino tomando en cuenta el funcionamiento histórico del Poder Judicial.

La primera mandataria criticó el modelo anterior de designación de ministros de la Suprema Corte, al señalar que, aunque formalmente las ternas eran votadas por el Senado, en realidad la decisión recaía en el titular del Ejecutivo.

Gobierno niega “acordeones” y retrocesos

La titular del Ejecutivo federal también respondió a las críticas surgidas tras la primera elección judicial, particularmente aquellas relacionadas con el uso de “acordeones” o listas de apoyo para votar.

Explicó que el elevado número de candidaturas y la complejidad de las boletas obligaban a muchos ciudadanos a llevar anotaciones personales para recordar por quién votar.

“Se dijo que había una orientación, falso. No había manera de votar si no llevabas una hoja en donde dijeras: ‘voy a votar por esto’”, indicó.

En ese sentido, defendió que las nuevas reformas buscan simplificar las boletas y el mecanismo de votación para facilitar la participación.

Además, explicó que se reducirá el número de aspirantes por cargo —de tres a dos candidatos por cada comité evaluador— y se añadirá un examen de conocimientos para garantizar capacidades técnicas mínimas en las distintas materias judiciales.

Durante la conferencia mañanera, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, explicó que el martes 2 de junio fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación tres reformas aprobadas durante el periodo extraordinario del Congreso: dos constitucionales y una legal, relacionadas con la elección judicial, la verificación de candidaturas y la nulidad de elecciones por intervención extranjera.

La funcionaria detalló que la primera modificación mueve la elección judicial de 2027 a 2028 para evitar que coincida con los comicios federales y locales, además de simplificar el proceso de votación.

“Ya vivimos esta experiencia. Sabemos que si hay muchos candidatos es complejo conocer las opciones”, afirmó.

Sostuvo que también se reducirá el número de candidaturas, se simplificará el diseño de las boletas y se homologarán los criterios de evaluación de los comités de selección de los tres poderes, incorporando además exámenes de conocimiento para quienes aspiren a cargos judiciales.

Reforma sobre candidaturas y nulidad electoral

En otro punto, Alcalde Luján explicó que la segunda reforma crea un mecanismo voluntario para que partidos políticos puedan consultar información de inteligencia y seguridad sobre posibles vínculos delictivos de sus candidaturas.

La dirigente insistió en que el Instituto Nacional Electoral no investigará ni decidirá sobre registros.

“El INE no investiga, no emite un juicio sobre la integridad de las candidaturas ni resuelve sobre su registro”, afirmó.

Respecto a la tercera reforma, relacionada con la nulidad de elecciones por intervención extranjera, señaló que la Constitución ya prohibía este tipo de injerencias, pero ahora se incorpora la posibilidad de anular elecciones federales o locales cuando se acrediten estos hechos.