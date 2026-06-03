Bolsa mexicana cae levemente en mercado atento a Oriente Medio

Las bolsas de valores de México caen moderadamente la mañana de este miércoles. Los índices locales bajan, después de un fuerte repunte, afectados por una mayor aversión al riesgo en los mercados debido a una escalada del conflicto en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.24% a 68,725.02 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 0.17% a 1,378.23 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores caen. Destacan los descensos de Grupo Televisa, con 1.84% a 9.05 pesos y la minera Grupo México, con 1.74% a 216.90 pesos, además de Orbia, con una pérdida de 1.41% a 23.07 pesos.