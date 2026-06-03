Día Mundial de la Bicicleta 2026: Movilidad en la Ciudad de México

Cada 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer los beneficios sociales, económicos, ambientales y de salud que ofrece este medio de transporte.

En una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, donde millones de personas enfrentan diariamente problemas de tráfico, contaminación y largos tiempos de traslado, la bicicleta se ha convertido en una alternativa cada vez más relevante para la movilidad urbana.

Durante los últimos años, la capital del país ha impulsado políticas para fomentar el uso de la bicicleta mediante la ampliación de ciclovías, la integración con otros sistemas de transporte y el fortalecimiento de ECOBICI, el sistema de bicicletas compartidas más importante de América Latina. Estas acciones buscan reducir la dependencia del automóvil y promover una movilidad más sostenible.

La bicicleta ha ganado terreno como medio de transporte habitual en México: cerca del 30% de los mexicanos utiliza la bicicleta como medio de transporte al menos una vez por semana, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este uso está impulsado por factores como el congestionamiento vial, el costo del transporte y una mayor conciencia ambiental.

En la Ciudad de México, la bicicleta forma parte de la estrategia de Movilidad Integrada impulsada por las autoridades locales. Uno de los principales motores de esta transformación ha sido ECOBICI, sistema que actualmente cuenta con más de 9,300 bicicletas distribuidas en cerca de 690 cicloestaciones ubicadas principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

En la capital mexicana, una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, el sistema ECOBICI registra más de 185,000 personas con membresía activa en 2026 y ha acumulado más de 648,000 usuarios desde el inicio de sus operaciones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi).

Además, en las zonas de mayor demanda se realizan alrededor de 50,000 viajes diarios, principalmente durante las horas de entrada y salida del trabajo; que es entre las 8:00 y 10:00 horas de la mañana y entre las 5:00 y 7:00 horas de la tarde.

El crecimiento también se refleja en la actividad acumulada. En sus 16 años de operación, ECOBICI ha recorrido más de 195 millones de kilómetros y se ha consolidado como uno de los sistemas de bicicleta pública más utilizados de la región. Durante 2025, los usuarios realizaron más de 19.4 millones de viajes y recorrieron 36.6 millones de kilómetros, evitando la emisión de más de 1,300 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Sin embargo, este crecimiento del uso de bicicleta como medio de transporte todavía está limitado para las zonas céntricas o de alta concentración de centros laborales. Las periferias de la capital no cuentan con el mismo acceso y disponibilidad de unidades y tampoco de caminos indicados para los ciclistas.

Otras ventajas de utilizar bicicleta

Más allá de los beneficios ambientales, el uso de la bicicleta ofrece ventajas económicas y de eficiencia. En trayectos urbanos cortos, la bicicleta suele ser competitiva frente al automóvil y al transporte público, especialmente en zonas con alta congestión vehicular.

Además, representa un ahorro significativo para los usuarios al eliminar gastos de combustible, estacionamiento y mantenimiento asociados a vehículos motorizados.

En este sentido, es importante poner atención en los desafíos que el uso de la bicicleta enfrenta; ellos destacan la necesidad de ampliar la infraestructura ciclista, mejorar la conectividad entre ciclovías, fortalecer la seguridad vial y fomentar una cultura de respeto entre peatones, ciclistas y automovilistas. El crecimiento sostenido de usuarios también exige incrementar la cobertura del sistema público de bicicletas y extender su presencia a más zonas de la ciudad.

Ciudades que han apostado por la movilidad en bicicleta

La experiencia internacional demuestra que una infraestructura adecuada puede transformar los hábitos de movilidad urbana.

En Copenhague, se estima que cerca del 45% de los desplazamientos al trabajo o la escuela se realizan en bicicleta, gracias a una extensa red de ciclovías segregadas y políticas de movilidad centradas en las personas.

En Ámsterdam, la bicicleta participa en aproximadamente un tercio de todos los viajes urbanos y forma parte esencial del sistema de transporte de la ciudad.

París ha acelerado su transición hacia una movilidad más verde mediante la construcción de cientos de kilómetros de infraestructura ciclista durante la última década, reduciendo espacio para los automóviles y favoreciendo el transporte activo.

En Bogotá, la red de ciclorrutas supera los 600 kilómetros y se considera una de las más extensas de América Latina. La ciudad también impulsa jornadas periódicas sin automóvil y programas masivos de uso recreativo y cotidiano de la bicicleta.

Aunque la Ciudad de México se ha convertido en uno de los referentes latinoamericanos gracias a la expansión de ECOBICI y al crecimiento de su red ciclista, todavía el uso de bicicleta no logra alcanzar niveles de uso comparables con los de las ciudades europeas líderes en movilidad sustentable.

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, estas experiencias muestran que promover el uso de este vehículo no sólo contribuye a reducir emisiones contaminantes, sino que también mejora la calidad de vida, la salud pública y la eficiencia de las ciudades.