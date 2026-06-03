Las mejores ciudades para trabajar en México en 2026

Ciudad Juárez, Irapuato, Nuevo Laredo y Piedras Negras, son las ciudades con las mejores condiciones para trabajar en México, de acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana ( ICU) 2026 realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Un mercado laboral competitivo es aquel que remunera adecuadamente la productividad, promueve empleos formales y de calidad, y ofrece condiciones que permiten atraer y retener talento calificado. Las ciudades que destacan en esta dimensión tienden a consolidar ecosistemas económicos más dinámicos con mayor capacidad de crecimiento sostenido”, destaca el IMCO

Tal como en ediciones anteriores, el ICU 2026 comprueba que las ciudades del norte del país son las que cuentan con un mercado laboral más sólido. La excepción de esta edición la tuvo Irapuato, que este año escaló cinco posiciones en su categoría, para ubicarse como la única urbe del Bajío en encabezar uno de los listados.

A decir del IMCO, esto plantea una serie de desafíos en torno al Plan México y la intención del gobierno federal de atraer cadenas de manufactura hacia el país.

“La pregunta es a qué ciudades llegarán, y si esas ciudades tendrán la mano de obra, la infraestructura y la institucionalidad para absorber esa inversión en términos de empleo formal y de calidad. El ICU 2026 sugiere que hoy la respuesta está concentrada en un grupo de ciudades del norte y el Bajío. Ampliar esa geografía —hacia el sur, hacia ciudades intermedias— es una tarea pendiente de la política industrial y urbana en México”, se expresa en el informe.

En contraste, agrega, las ciudades del centro y del sur del país presentan un mayor rezago, principalmente por la presencia de la informalidad, lo que limita el acceso de las empresas a créditos y les impide participar en las cadenas de valor formales.

“México no tiene un problema de desempleo. Tiene un problema de calidad de empleo. El 48% de los trabajadores en las 72 zonas metropolitanas del país opera en la informalidad, el salario promedio no alcanza los 12,200 pesos mensuales, y uno de cada cuatro ocupados trabaja más de 48 horas a la semana”, se detalla en el documento.

Las mejores ciudades para trabajar en México

Si bien el ICU 2026 no presenta grandes movimientos respecto a las ediciones anteriores del indicador, éstas son las cinco ciudades con los mercados laborales más sólidos en cada categoría:

Más de un millón de habitantes:

Ciudad Juárez, Chih. Hermosillo, Son. Chihuahua, Chih. Cancún, Qroo. Saltillo, Coah

De 500,000 a un millón de habitantes:

Irapuato, Gto. Matamoros, Tamps. Reynosa, Tamps. Mazatlán, Sin. Durango, Dgo.

Entre 250,000 y 500,000 habitantes:

Nuevo Laredo, Tamps. Nogales, Son. Ciudad Victoria, Tamps. La Paz, BCS Los Cabos, BCS

Menos de 250,000 habitantes:

Piedras Negras, Coah. Delicias, Chih. Guaymas, Son. Sabinas, Coah. Ríoverde, SLP

¿Qué distingue a las ciudades con las mejores condiciones laborales? El IMCO señala al menos tres condiciones: base sólida de empresas grandes y formales, capital humano alineado con las demandas del mercado y conectividad logística con cadenas globales.