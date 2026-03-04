ISA invertirá 6,700 millones de dólares en América Latina al 2030

ISA reportó ingresos operacionales por 4,221 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 1% frente a 2024 que se encontraba en 15.8 billones de pesos colombianos. La utilidad de la compañía cayó 14% a 2.4 billones de pesos colombianos (640 millones de dólares) y el Ebitda llegó a 8.7 billones de pesos colombianos, 11% menos que hace dos años, mientras que la acción de la compañía creció 48% en precio, lo que representó 55% en retorno a los accionistas.

Con estas cifras del año pasado ISA cuenta con un plan de inversiones importante para todos los mercados en los que participa en la región latinoamericana, de los cuales 23% es para Colombia en sus diferentes mercados como transmisión de energía para los próximos cuatro años.

Gabriel Melguizo, presidente encargado de la compañía, informó que, entre 2026 y 2030, la energética tiene un plan de inversiones de 25.5 billones de pesos colombianos (6,700 millones de dólares), lo que representaría un total de 5.8 billones de pesos colombianos para el desarrollo del mercado colombiano y sus apuestas. La compañía hizo un desglose de las inversiones que se harían cada año y para 2026 se tiene estimado un total de 7.9 billones de pesos colombianos. Este incremento va de la mano a lo que ha hecho la compañía en estos periodos de tiempo, ya que, para 2025, la inversión fue por 6.3 billones de pesos colombianos, 31% más que en 2024. De este pedazo, Colombia recibió 19 por ciento.