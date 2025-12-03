Consejo empresarial; ¿impulso al crecimiento?

En los últimos días, de cara al evidente estancamiento que registra la economía mexicana, se venía rumorando que en el gobierno de Claudia Sheinbaum se analiza un plan de emergencia para impulsar el crecimiento económico.

Aunque en el discurso público oficial, la frase más repetida asegura que la economía está sólida y fuerte, lo cierto es que en el propio gobierno, tienen plena conciencia de la necesidad de hacer crecer a la economía a una tasa mucho más alta que la que hasta ahora registra. Todo apunta a que también tienen claridad de que el gobierno está muy limitado en sus posibilidades de inversión, por el elevado nivel de déficit fiscal que heredó del gobierno previo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y, que obligadamente, requieren de una mayor inversión privada.

Aunque no se reconoce y es poco probable que lo reconozcan, lo cierto es que las inversiones privadas, son clave para detonar un mayor crecimiento económico.

En la iniciativa privada, desde las cúpulas empresariales, se escucha cotidianamente el apoyo y aplauso al gobierno en turno. Sin embargo, en los hechos, el nivel de inversión que realizan, denotan incertidumbre y desconfianza por los cambios al marco jurídico que se han realizado desde el sexenio pasado y continúan en el presente. Durante el obradorato, la inversión privada como porcentaje del PIB se mantuvo estancada, en niveles bajos, comparados con sexenios previos.

En el primer año del actual gobierno continúa observándose cautela entre los inversionistas. Los bajos niveles de crecimiento económico que se registran a la fecha y las proyecciones de débil crecimiento económico para este año 2025 y el próximo 2026, sin duda preocuparon al gobierno de Sheinbaum. Por eso llama la atención el anuncio de la creación de un grupo de empresarios de alto nivel que buscará impulsar las inversiones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció la creación de un Consejo para la Promoción de Inversiones orientado al Plan México. Así lo adelantó en su cuenta de X, de manera escueta. Desde la víspera y posterior a la reunión que sostuvo con 18 de los más grandes empresarios de México, circularon varias listas con los nombres de los magnates que lo integran.

Destacan entre ellos el ingeniero Carlos Slim y su hijo Carlos Slim Domit. Se menciona a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, co presidentes de Televisa, al presidente saliente del CCE, Francisco Cervantes, Alejandro Bailleres, Pablo Chico Pardo, José Antonio Fernández, Laura Díez Barroso, Salvador Kabbaz, Altagracia Gómez, Alvaro Fernández Garza, Carlos Hank González, Juan Pablo del Valle Perochena, José Antonio Chedraui, Alejandro Soberón, Guadalupe de la Vega y Giselle Morán.

Por supuesto que a los empresarios también les preocupa el bajo nivel de crecimiento económico, dados sus intereses naturales. Se ha hablado últimamente que el gobierno mexicano analiza la posibilidad de flexibilizar más y abrir más la puerta a los esquemas mixtos de inversión.

Las Asociaciones Público Privadas del pasado reciente, están estigmatizadas, pero la intención es darle una mayor participación al sector privado, en combinación con el gobierno. Veremos si con esta reedición de un consejo empresarial cercano a la Jefa del Ejecutivo se logra generar una mayor certidumbre e impulso a las inversiones y en consecuencia al crecimiento económico de México.

Lo cierto es que urge, no sólo por la desconfianza e incertidumbre que provocan las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, sino por la cautela y precaución que generan los cambios que realiza el gobierno mexicano. Al tiempo.

Aumento a SM y semana de 40 horas: ¿regalo navideño?

La mejor noticia para Navidad y Año nuevo es el aumento al salario mínimo, para que alcance para comprar 2.5 canastas y el acuerdo para reducir la jornada laboral a 40 horas, en ambos casos para el año 2030, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer se hizo el anuncio oficial de un aumento del 13% del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios; en términos mensuales, esto representa 9,582.47 pesos.

Y en la Zona de la Libre Frontera Norte, el incremento será del 5%, pasando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios o 13,409.80 pesos mensuales. Con este aumento, en el 2026, el salario habrá recuperado 154.2% de su poder adquisitivo, durante los gobiernos de la Transformación. En cuanto a la reducción de la jornada laboral se anunció que avanzará a partir del 2027 con una reducción de dos horas cada año para alcanzar las 40 horas en enero del 2030. Sin duda es un regalo muy preciado para los trabajadores. Veremos si también lo consideran como un regalo para las micro y pequeñas empresas.

Guerra de EU y México vs carteles, flanco financiero

México decidió apostar todo a la coordinación y colaboración con Estados Unidos en la guerra, desde el plano financiero, contra los carteles de las drogas. Por lo menos en el plano financiero, México apoya la estrategia del presidente Donald Trump. En ese contexto, México está apoyando la campaña estadounidense en contra de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. México, bajo el criterio de coordinación, está colaborando con Estados Unidos en el seguimiento del dinero de procedencia ilícita. Bien.