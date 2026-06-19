Conectados, pero no iguales

Ya no se discute si Internet es parte de la vida diaria, sino quién se queda fuera. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 del Inegi confirma que 86.1% de la población, 104.9 millones de personas, usa Internet, y que 78.3% de los hogares ya tiene conexión.

Son cifras altas, pero el avance hacia la universalización sigue siendo lento, porque la última milla de los desconectados siempre es la más difícil: las zonas rurales, los hogares con menos ingreso, las comunidades indígenas y los estados que aún arrastran rezagos estructurales.

El dato rural merece atención. En 2025, 75.2% de la población rural usaba Internet, frente a 88.9% en el ámbito urbano. La brecha sigue abierta, pero el campo avanza. Pero en el caso de la población indígena, el Inegi registra 26.6%, una cifra que exhibe con crudeza que la conectividad llega cuando hay ingreso, cobertura, habilidades y condiciones reales de uso.

En personas usuarias de Internet por geografía, en el top tres Nuevo León encabeza con 93.9%, seguido por Baja California con 93.2% y Quintana Roo con 92.1% La Ciudad de México ocupa la cuarta posición con 92%.

En el extremo de la brecha digital permanecen Chiapas con 71.2%, Oaxaca con 78.6%, Guerrero con 81.4% y Veracruz con 81.8%. Si se mira el hogar conectado, la distancia es similar con la Ciudad de México que llega a 90.5% y Chiapas apenas a 53.9%. Además de la diferencia estadística, es la brecha de oportunidades digitales.

¿Por qué las personas no usan Internet? Entre quienes no lo usan, la razón principal es no saber utilizarlo, con 7.5%. Luego vienen los que no le interesa o no lo necesita, con 2.5%. La falta de recursos económicos representa 0.5%. En los hogares sin Internet, el patrón cambia un poco. La falta de recursos económicos aparece al frente con 12.1%, seguida por no les interesa o no lo necesitan con 5.5% y no saben usarlo con 1.9%.

El smartphone es la puerta de entrada al mundo digital. En 2025, 97.3% de las personas usuarias de Internet se conectó con el teléfono inteligente, contra 36.2% con computadora y 50% con televisor inteligente.

Esa realidad vuelve poco sensatas las llamadas a prohibir redes sociales como si no fueran una vía de acceso primordial a información y entretenimiento. La ENDUTIH muestra que 89.2% accede a redes sociales, 93% se comunica por Internet y 89.6% lo usa para entretenimiento. En ese ecosistema, limitar las redes sociales sólo castiga las herramientas a través de las cuales las personas organizan su vida.

El cruce con el Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet 2026 de la Asociación de Internet MX refuerza los resultados de la ENDUTIH. El estudio dice que 73% se conecta por WiFi, 19% por red celular y 1% por satélite. Esta última cifra conviene comenzar a seguirla por el avance que ha tenido la conectividad satelital gracias a los satélites de órbita baja.

La asociación confirma que el Internet es primero social y después transaccional. La gente pasa en promedio 6 horas al día conectada. 67% usa mensajería, 62% redes sociales, 47% compra en línea, 44% paga servicios y 41% hace banca en línea

El 50% ya usa alguna aplicación de Inteligencia Artificial, una cifra que ha crecido rápidamente. La mayoría (34%) percibe la IA como una herramienta que complementa la decisión humana, no que la sustituye. El 24% admite desconocer sus beneficios o perjuicios. La IA está en la vida cotidiana de millones de mexicanos sin que entiendan del todo qué es ni cómo funciona. La encuesta del Inegi todavía no mide todavía el uso de IA.

Si el país depende del móvil para entrar a Internet y 72.8% combina WiFi y conexión móvil para acceder a la red, cualquier regulación que suspenda líneas por un registro obligatorio puede alterar las estadísticas, retroceder en conectividad y ampliar la brecha digital.

La encuesta del próximo año podría mostrar menos usuarios no porque haya menos demanda, sino porque se habría suspendido la línea celular a una parte aún indeterminada de la base conectada.

Vale la pena destacar que el televisor cuenta una historia distinta. No desaparece, pero pierde centralidad. En 2025, 89.9% de los hogares tenía televisor, cuando en 2015 era 93.5%. La televisión abierta cayó a 49.1% de usuarios y el tiempo promedio de consumo bajó a 2.1 horas al día, en contraste con seis horas en promedio de conexión a Internet. Al mismo tiempo, 75.6% de los hogares con televisor ya tiene una smart TV, un dispositivo de rápida adopción en contraste con los smartphones 5G que siguen siendo escasos.

El 86.1% de usuarios de Internet es un logro que ha tomado décadas y aún tiene deudas. Las comunidades indígenas, los estados del sur, los adultos mayores y quienes no saben usar la tecnología son el perímetro que define el verdadero desafío del país digital.

La universalización de Internet en México ya no es un problema de cobertura porque las redes están disponibles. Es un problema de diseño de políticas que lleguen donde las antenas no bastan. De instituciones que enseñen a usar Internet y de gobiernos que no confundan registrar usuarios con desconectarlos.

Twitter: @beltmondi