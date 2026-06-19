Nissan Kicks e-Power 2027: nueva generación y versión lista para la aventura ¿llegará a México?

La segunda generación de la Nissan Kicks se estrenó en la región de Norteamérica en 2024 debido a la importancia de este modelo en Estados Unidos y México. Es hasta este 2026 cuando este modelo llega a la casa de Nissan, Japón, pero lo hace con variantes que sin duda alguna serían más que bien recibidas en México. Te contamos sus detalles.

Nissan Kicks e-Power 2027

Nissan Kicks e-Power 2027

La variante e-Power es, sin duda, la más interesante y necesaria para México. Combina un motor de gasolina de tres cilindros y 1.4 litros que produce 98 hp, aunque este motor funciona solo como generador de corriente: nunca envía potencia directamente a las ruedas. Hay que recordar que el sistema e-Power de Nissan opera como un híbrido en serie.

Nissan Kicks e-Power 2027

El apartado híbrido se compone de un motor eléctrico que, por su cuenta, genera 143 hp. Además, Nissan ofrece variantes e-4ORCE, que suman un segundo motor eléctrico en el eje trasero para habilitar la tracción AWD; ese motor adicional aporta otros 68 hp. En conjunto, Nissan asegura que esta nueva generación de trenes motrices e-Power es 10% más eficiente que la anterior.

Nissan Kicks Rock Creek: la versión para la aventura

Nissan Kicks Rock Creek 2027

Nissan también anunció para Japón la variante Rock Creek de la nueva Kicks, desarrollada por la división Nissan Motorsports & Customize (NMC). Sus diferencias se centran en una serie de modificaciones que le dan un look más aventurero.

Nissan Kicks Rock Creek 2027

Al frente estrena una parrilla con tres orificios acentuados en color plata en la zona alta, además de acentos negros en la fascia y detalles en color Lava Red a lo largo de la carrocería. Suma plásticos que simulan placas protectoras de aluminio, un nuevo diseño de rines e interiores con asientos tapizados en piel sintética resistente al agua y la suciedad.

Interior de la variante Rock Creek

Como la Kicks tradicional, en Japón, la Rock Creek también ofrece el sistema híbrido e-Power y puede ser de tracción delantera o integrar el segundo motor eléctrico para la tracción AWD.

¿Llegará la nueva Nissan Kicks e-Power a México?

Nissan aún no ha confirmado el lanzamiento de estas versiones en México ni en el resto de la región. Sin embargo, sus características y las demandas actuales del mercado norteamericano las convierten en candidatas ideales para ser la siguiente incorporación de la segunda generación de la Nissan Kicks en nuestro país.