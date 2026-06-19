Desencantado o atrapado: 5 tipos de empleados operativos con más probabilidad de renunciar

La situación laboral de los trabajadores operativos en México se caracteriza por una alta movilidad. Entre las razones se encuentran el agotamiento laboral, la desconexión y la falta de oportunidades de desarrollo, lo cual se entiende porque las empresas los ven como un grupo homogéneo cuando en realidad son perfiles con necesidades, motivaciones y expectativas distintas.

De acuerdo con la encuesta ¿Conectados o Desconectados? Obstáculos y Futuro de la Fuerza Laboral de Primera Línea en México, de Ozaru y Púrpura AI, solo 15% de los empleados operativos se siente plenamente conectado con su empresa, mientras que 59.2% está dispuestos a cambiar de empleo en el corto plazo.

Aunque el liderazgo y una comunicación interna deficientes son dos de las causas principales de la rotación laboral en puestos operativos, la escasez de herramientas adecuadas para el trabajo y la falta de capacitación también clasifican como razones dadas por los trabajadores.

A decir de Guillermo Garza, director general de Ozaru y Púrpura AI, el problema es que las empresas no conocen al personal con el que trabajan y eso dificulta entender sus aspiraciones o necesidades tanto de desarrollo como del trabajo diario.

“Es una posición de trabajo que tiene mucha rotación, en general seis de cada 10 están abiertos a cambiar de trabajo, lo cual habla de riesgos”, refiere.

En ese contexto, señala que actualmente pueden identificarse al menos cinco arquetipos de trabajadores operativos, diferenciados por su personalidad, estilo de trabajo, forma de relacionarse y expectativas de desarrollo. Conocerlos permitiría diseñar estrategias enfocadas en su permanencia.

Perfiles de trabajadores operativos vinculados a la rotación laboral

De acuerdo con Adecco, una de las maneras de disminuir la rotación en las empresas es transformar la gestión y liderazgo en pro de las personas, mejorar la comunicación interna y mostrar un interés real en las personas, pues ya sea para desarrollarlas o incluso reconocerlas requiere entenderlas.

La pregunta es, ¿quiénes son los trabajadores operativos que forman parte de esta fuerza laboral con alta disposición al cambio de empleo? La encuesta realizada por Ozaru y Púrpura AI señala que en la actualidad existen cinco arquetipos en los puestos de primera línea, los cuales se dividen según preferencias, necesidades y experiencias.

1. Nativo digital desencantado

Son trabajadores usualmente jóvenes que tienden a estar hiperconectados, se comunican a través de memes y entretenimiento y las herramientas que les da la empresa les resultan obsoletas y frustrantes, pues las consideran trabajo adicional que tienen que hacer y que cambiará rápidamente.

Suelen ubicarse en sectores como retail y servicios, tienen baja tolerancia a usar herramientas complejas, expectativas simples y un nivel de hiperconectividad alta.

2. Operador sobresaturado

Un 48% están insatisfechos porque considera que su salario no compensa el aumento del costo de la vida. Están presentes principalmente en sectores industriales de manufactura, debido a la exigencia del mercado. Se caracterizan por trabajar bajo altos niveles de presión con recursos limitados o personal limitado.

“El operador sobresaturado, es aquel que ya no ve terminar su jornada en horario normal, sabe que hay muchísimas cosas que hacer y no entiende todavía cómo incluir herramientas para agilizar algunos trabajos que son muy manuales”, explica Guillermo Garza.

3. Solucionador de última milla

Estos perfiles tienen un nivel de rotación estimada entre el 53% y 57%, son más comunes en industrias de atención al cliente como restaurantes, hoteles y cafeterías, suelen ser el último punto de contacto entre la empresa y el consumidor final.

Según Ozaru y Púrpura AI, el trabajo de este arquetipo es platicar, asesorar, explicar los productos que hay en tienda, cuál es la solución que ofrecen, para qué va a servir o cómo se usan, algo que requiere capacitación constante para mantener la calidad del servicio; además, buscan ambientes laborales positivos.

4. Explorador de IA

Se compone de estudiantes que trabajan al mismo tiempo, usualmente jóvenes que recién inician su vida laboral. “Están en educación superior pero su formación profesional comenzó en una tienda y hoy están trabajando y mientras trabaja también estudia”, dice Garza.

Menciona que este tipo de colaboradores son autodidactas, buscan por sus medios aprender a usar herramientas que les hagan la vida más sencilla y en muchos casos empiezan a interactuar con sistemas como la inteligencia artificial para conseguir consejos o tips que les ayudan a hacer su trabajo más fácil y rápido.

5. Mando medio atrapado

Son el grupo más insatisfecho y más longevo. El sondeo revela que estos no escalaron dentro de la organización, se mantienen en un puesto de supervisión por entre 10 y 12 años y son los únicos que saben realmente cómo hacer las cosas.

Son reacios al cambio porque han enfrentado varios intentos de transformación sin buenos resultados, lo cual les genera apatía. Guillermo Garza afirma que un 60% de este personal considera que lo que quiere el jefe está desconectado de lo que pasa en piso, por ello aconseja que, al hacer una gestión del cambio, se considere principalmente a este perfil.