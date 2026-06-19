UE planea imponer aranceles a automóviles híbridos chinos

La Comisión Europea tiene previsto imponer derechos compensatorios a los automóviles híbridos chinos, según informó el viernes el diario Handelsblatt, basándose en la información de altos responsables de la Unión Europea y fuentes del sector.

Según el periódico, tres personas involucradas en el asunto afirmaron que se habían realizado los preparativos necesarios para que la Comisión Europea pudiera imponer los aranceles tan pronto como la mayoría de los Estados miembros de la UE dieran su aprobación.

La Comisión Europea se ha negado a hacer comentarios sobre la noticia.

El jueves, los líderes de la Unión Europea debatieron nuevas y más estrictas medidas que podrían ser necesarias para frenar el creciente déficit comercial del bloque con China y su fuerte dependencia de la segunda economía más grande del mundo en lo que respecta a tierras raras y otros suministros críticos.

El Handelsblatt señaló que el objetivo de la Comisión es imponer derechos compensatorios adicionales a los vehículos de fabricantes chinos como BYD, Chery y SAIC.

El bloque lleva imponiendo aranceles a los vehículos eléctricos importados fabricados en China desde 2024.