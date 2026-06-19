El Brent se acerca a una caída semanal del 9%; operadores evalúan panorama de tregua EU-Irán

El crudo Brent se encaminaba el viernes a una caída semanal del 9%, mientras los operadores valoraban las menguantes perspectivas de tregua entre Estados Unidos e Irán tras la suspensión de las negociaciones y la escalada de los ataques de Israel en el Líbano.

La mañana de este viernes, los futuros del crudo Brent bajaban 24 centavos, o un 0.3%, a 79.61 dólares el barril. El contrato se encaminaba hacia su segunda caída semanal.

El contrato de referencia de julio del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos, que vence el lunes, subía 58 centavos, o un 0.8%, a 77.18 dólares por barril. El contrato de agosto, más negociado, operaba estable en 75.87 dólares por barril.

Suiza confirmó que las conversaciones de Estados Unidos con los negociadores iraníes sobre un pacto para poner fin al conflicto de Oriente Medio no se celebrarían el viernes, ya que el vicepresidente JD Vance canceló sus planes de viaje, lo que aumentó la incertidumbre sobre las perspectivas de una tregua duradera.

"Esto pone de manifiesto el difícil camino que queda por delante para lograr una reanudación plena e ininterrumpida del flujo de petróleo a través del estrecho", afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates. "Sin duda, los titulares sobre la prórroga del acuerdo de alto el fuego seguirán marcando el estado de ánimo del mercado".

Ambos referenciales alcanzaron el jueves sus mínimos desde los primeros días del conflicto, cuando varios petroleros —entre ellos tres buques con bandera saudita que transportaban 6 millones de barriles de crudo— atravesaron el estrecho horas después de que los presidentes de Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo provisional para poner fin a su guerra.

Los analistas esperan que el acuerdo permita liberar en los mercados mundiales más de 85 millones de barriles de petróleo retenidos en el Golfo Pérsico. El acuerdo también incluye el levantamiento de las sanciones estadounidenses sobre el petróleo iraní, lo que aumentaría aún más la oferta.

Alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y GNL transita por el estrecho de Ormuz, pero la recuperación de los flujos y la producción tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría llevar varios meses.

Citi señaló que su escenario base, con una probabilidad del 60%, prevé una normalización sostenida de los flujos, con los mercados petroleros pasando a un excedente y los precios con tendencia a la baja durante los próximos seis a doce meses, hasta situarse en torno a los 60-65 dólares por barril en el primer trimestre de 2027.

Commerzbank señaló que el suministro de petróleo debería recuperarse gradualmente, rebajando su previsión para el Brent de 85 a 80 dólares por barril para finales de año, aunque espera que los precios se mantengan por encima de los niveles previos a la guerra durante la mayor parte del próximo año.

En cuanto al consumo, la demanda mundial aumentará a 113.3 millones de barriles diarios en 2030, frente a los 105.1 millones de barriles diarios de 2025, indicó la OPEP en su "Perspectiva del Petróleo Mundial 2026".