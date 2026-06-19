Irak exportará crudo y nafta a través de Siria tras la crisis del estrecho de Ormuz

Irak se está preparando para exportar petróleo crudo y nafta a través de puertos sirios, según responsables del sector energético de Siria e Irak, así como fuentes de las refinerías, después de que la guerra con Irán cortara sus principales rutas marítimas por el golfo Pérsico.

Esta medida ampliaría un acuerdo por el que Irak ha estado exportando fuelóleo a través del puerto mediterráneo de Baniyas tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, lo que ha restringido drásticamente las rutas de exportación del golfo Pérsico para el segundo mayor productor de la OPEP.

Dos responsables petroleros iraquíes afirmaron que los planes para diversificar las rutas de exportación de crudo y combustible, incluso a través de Siria, continuarían incluso después de que la guerra de Irán terminara y el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz volviera a la normalidad, como parte de una estrategia aprobada por el Gobierno para reducir la dependencia de Irak de un único corredor de exportación.

"El Gobierno iraquí y el Ministerio de Petróleo conceden la máxima importancia a la diversificación de las rutas de exportación de crudo, en particular a través del territorio sirio", dijo a Reuters el portavoz del Ministerio de Petróleo iraquí, Saleem al-Rikabi.

Rikabi señaló que el Ministerio de Petróleo, a través de la empresa estatal de comercialización de petróleo SOMO, continuaba con las "conversaciones y la cooperación" con Siria para ampliar las exportaciones a través de su vecino occidental.

Irak exporta normalmente un total de unos 3.6 millones de barriles de petróleo al día y, antes de la guerra con Irán, unos 3.4 millones de barriles diarios pasaban por sus terminales del sur, en Basora.

Mohamed al-Ahdab, jefe de la oficina de prensa de la Compañía Petrolera Siria (SPC, por sus siglas en inglés), dijo que las operaciones y las descargas continuaban, a pesar de la apertura prevista del estrecho.

Antes de las interrupciones causadas por la guerra con Irán, Irak exportaba principalmente su fuelóleo desde el puerto de Khor al-Zubair, en el golfo Pérsico, pero el conflicto le ha obligado a buscar rutas alternativas tras el cierre del estrecho y el llenado progresivo de las instalaciones de almacenamiento.

La solución provisional inicial, que entró en funcionamiento en abril, consistió en transportar por camión millones de barriles de fuelóleo iraquí a través de Siria hasta Baniyas y reexportarlos desde allí.

Siria tiene previsto abrir dos zonas de descarga adicionales y otras instalaciones en Baniyas en el plazo de una semana para gestionar el crudo y la nafta iraquíes, ha declarado un responsable del Ministerio de Energía sirio. Ahdab ha señalado que Baniyas puede descargar ahora una media de 900 camiones cisterna al día.

El crudo podría empezar a cruzar de Irak a Siria a un ritmo de unos 50,000 barriles al día una vez que las instalaciones de carga estén listas, según indicaron los dos altos cargos del Ministerio de Petróleo iraquí. No se facilitaron detalles inmediatos sobre los niveles previstos de exportación de nafta.

Se espera que las exportaciones en camiones cisterna comiencen a principios de julio, afirmaron altos cargos sirios e iraquíes, mientras que SOMO tiene previsto abrir oficinas en Baniyas.