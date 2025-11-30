CCV, multiplicación del mercado de deuda

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició la operación del mercado electrónico de deuda que permitirá en el tiempo, la multiplicación de las operaciones y, alcanzar montos por billones (mexicanos) de pesos.

El pasado 26 de noviembre comenzó a operar la Contraparte Central de Valores (CCV) que permitirá la compensación entre bancos y corredores de bolsa, para reducir el riesgo.

La CCV simplifica las operaciones, estandariza procesos y reduce errores.

Las operaciones de deuda que todavía venían haciéndose por voz, pasaron a la historia y ahora se hacen vía electrónica.

La CCV permitirá que una buena parte de las operaciones de deuda gubernamental mexicana que se realizan en el extranjero, ahora se hagan en México.

La Contraparte Central de Valores es una cámara de compensación electrónica que aumentará la seguridad y confianza a las operaciones del mercado de deuda.

La CCV en deuda inicia operaciones con Bonos M y se expandirá a partir del 2026 a Cetes, Udibonos, y reportos gubernamentales.

El presidente de la BMV, Marcos Martínez, recuerda que hace 25 años, cuando el mercado de acciones dejó de hacerse a gritos y comenzó a realizarse vía electrónica, el mercado creció 27 veces su tamaño.

Con la evolución del mercado de deuda al sistema electrónico, se proyecta un crecimiento muy importante.

“Lo que esperamos es que se multiplique por muchas veces el mercado de deuda en México; va a ser un crecimiento para el país importantísimo”, dice el CEO de la BMV.

En el mercado de deuda se operan a la fecha alrededor de 120 mil millones de pesos diarios y en consecuencia la CCV tendrá un respaldo de alrededor de 12 mil millones de pesos.

Si hubiera existido la CCV unas semanas atrás, las instituciones bancarias que entraron en problemas, no hubieran tenido problema para seguir obteniendo fondeo del mercado.

De ese tamaño es la importancia de la cámara de compensación, señala Martínez.

La CCV libera liquidez y optimiza los balances de las instituciones.

Cálculos extraoficiales anticipan que la CCV podría multiplicar el volumen de operaciones en el mercado de deuda por hasta siete veces en cinco años.

Por lo visto, la modernización del mercado de deuda en México, tiene mucha potencialidad y beneficiará no sólo al ámbito privado, sino al propio gobierno. Al tiempo

Medios de pago: Concanaco y Canaco, apoyo y diálogo

El proyecto gubernamental para modificar las reglas y disminuir las comisiones por las operaciones de pagos con tarjetas encuentra eco y solicitud de diálogo y concertación, en el comercio organizado del país.

En Concanaco, encabezada por Octavio de la Torre, están de acuerdo con el proyecto para modernizar las redes y circuitos de pago.

Así se lo manifestaron recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum y en mesas de trabajo al secretario de Hacienda, Édgar Amador.

La Concanaco propone tres cosas, en beneficio de las empresas familiares: comisiones mínimas y claras, terminales o mecanismos modernos disponibles en más puntos para facilitar transacciones, servicios y abono más rápido del dinero.

Con eso, bajaría el costo, aumentaría el flujo y ganarían los comercios de barrio.

La Concanaco destaca que las empresas familiares representan 95% de las unidades económicas en el país, emplean 70.7% del personal y generan 56.5% de los ingresos del sector privado; hay 5.45 millones empresas familiares en operación.

Cualquier cambio en pagos ayuda directamente a las empresas y negocios familiares.

Por su parte, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, presidida por Vicente Gutiérrez Camposeco, reconoce la importancia de consolidar un sistema financiero accesible, inclusivo y seguro que atienda las necesidades de personas y empresas, con una regulación adecuada que estimule la competencia, la bancarización y el uso de herramientas tecnológicas.

Sin embargo, ante la propuesta de establecer topes a las cuotas de intercambio que los comercios pagan por aceptar pagos con tarjeta (hasta 0.3% para débito y 0.6% para crédito), la Canaco advierte que aunque esta medida podría disminuir costos operativos, la competencia debe ser el mecanismo natural para regular precios en el mercado.

Canaco se pronuncia por el diálogo constructivo para avanzar hacia un sistema financiero moderno, competitivo y a la altura de las necesidades de México, que impulse la digitalización de la economía y fortalezca la formalidad en el comercio.

El tema sigue en discusión. Veremos.

marcomaresg@gmail.com