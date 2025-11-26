Inclusión financiera, primero los pobres: EAZ

Abatir la desconfianza de la gente respecto del sistema financiero y priorizar la atención de los pobres, marginados y vulnerables, son los propósitos centrales del gobierno mexicano para aumentar el acceso a los servicios bancarios.

En la esencia de la ruta que fijó el gobierno mexicano para aumentar el acceso y el uso de servicios financieros formales y regulados, por parte de individuos y empresas, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, llamó a priorizar la inclusión financiera de la población que enfrenta condiciones de desigualdad, de pobreza o marginación y de quienes por diversas razones se encuentran en situación de vulnerabilidad.

También llamó la atención sobre la desconfianza en el sector financiero y la necesidad de que los usuarios se sientan seguros al operar tanto en canales físicos como digitales

El titular de las finanzas públicas, trazó el camino para ampliar el acceso a los servicios financieros, en una estrategia que en el sexenio pasado se resumió en una frase muy rentable políticamente: “por el bien de todos, primero los pobres”.

Sin mencionar específicamente el enunciado, Amador dijo que el gobierno busca construir un sistema financiero accesible, inclusivo y seguro, donde los productos y servicios respondan a las necesidades de las personas, particularmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que hayan enfrentado rezagos históricos.

Que nadie se quede atrás y que nadie se quede fuera, insistió al ratificar el enunciado que lanzó la vicepresidenta de política regulatoria de la CNBV, Lucía Buenrostro.

En la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 el diagnóstico quedó claro: ha habido importantes avances, pero hay un enorme camino por recorrer para aumentar la inclusión financiera. En 2024 el 78% de la población contaba con al menos un producto financiero, lo que representó un crecimiento de 20 puntos porcentuales respecto a lo reportado en el 2021.

La expansión de los programas del gobierno y la acelerada digitalización de los servicios financieros han impulsado que más personas tengan acceso al sistema.

Sin embargo, para algunos segmentos de la población el acceso a productos como un crédito de vivienda, una cuenta de ahorro para retiro o un seguro sigue siendo limitado.

La Política de Inclusión Financiera, propone construir un sistema financiero accesible.

Sin duda es loable el propósito gubernamental.

Sin embargo, tal vez lo más importante para avanzar en una mayor inclusión financiera es lo fundamental: un mayor crecimiento de la economía, más empleos formales y menos informalidad.

Al respecto, ayer el Banco de México, encabezado por Victoria Rodríguez Ceja, recortó su expectativa de crecimiento económico para 2025 de 0.6% a 0.3%.

La desaceleración económica es notabilísima y preocupante.

Todo apunta a que el gobierno de Claudia Sheinbaum está buscando aplicar medidas emergentes para detonar la inversión e impulsar el crecimiento.

Veremos.

Consumidores mexicanos, mercado creciente de Singapur

De acuerdo con el reporte PayPal Global Beat 2025, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de Singapur vendieron más de 370 millones de dólares a México durante el último año, con más de 7 millones de transacciones realizadas a través de PayPal.

El estudio −basado en datos globales de transacciones internacionales de PayPal, entre abril de 2024 y marzo de 2025− muestra que México es uno de los destinos de compra más importantes para los comercios de Singapur, solo detrás de Estados Unidos, superando a mercados desarrollados como Australia y China.

Además, el estudio Panorama de los Pagos Digitales en las PyMEs 2025 de PayPal muestra que, entre los compradores mexicanos transfronterizos, el 72% realiza compras en línea al menos una vez a la semana, lo que refleja un alto nivel de participación y adopción digital.

México, clave para impulsar el crecimiento de Singapur en belleza y moda

Las marcas de belleza de Singapur registraron más de 297 mil compras mensuales desde México, posicionando al país como el mercado número uno fuera de Asia para esta categoría. En comparación, Estados Unidos registró alrededor de 25 mil compras mensuales, y Australia cerca de 21 mil.

En moda, México ocupó el segundo lugar global, solo detrás de Estados Unidos. Los consumidores mexicanos realizaron 194,000 compras mensuales, mientras que el mercado estadounidense alcanzó 230 mil, y Japón ocupó el tercer lugar con 118,000.

Estos resultados reflejan el dinamismo del consumidor mexicano y su creciente confianza en las compras internacionales digitales.

México es un mercado estratégico para el comercio electrónico global, y PayPal está comprometido con seguir impulsando la conectividad entre compradores mexicanos y negocios internacionales de todos los tamaños, comentó Allan Picos, Director Comercial de PayPal México e Hispanoamérica.