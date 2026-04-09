Apertura e inclusión: El camino hacia la prosperidad, reflexiones sobre la esencia y los desafíos de la cooperación económica y comercial entre China y México

A pesar de la vasta distancia que separa a China y México, el Océano Pacífico nunca ha sido un obstáculo para nuestro intercambio constante. Desde la histórica "Nao de China" hasta los modernos vehículos de nuevas energías, la cooperación económica y comercial ha sido siempre la piedra angular de nuestra relación. Como socios estratégicos integrales, valoramos profundamente esta colaboración construida con esfuerzo. Es precisamente por nuestra firme convicción en el desarrollo a largo plazo de los lazos bilaterales que debemos abordar las "fluctuaciones" en el comercio con una actitud franca y racional. Como Embajador de China en México, considero mi responsabilidad dialogar con los diversos sectores de la sociedad mexicana sobre una cuestión fundamental: ¿Es el proteccionismo un refugio seguro o un obstáculo para el progreso?

I. Barreras que aíslan, inercias que rezagan

En periodos de volatilidad económica, los aranceles suelen verse como una herramienta a corto plazo para proteger la industria local. Sin embargo, a largo plazo, "el agua que corre no se corrompe": la vitalidad de la industria emana de la competencia. Depender excesivamente de barreras arancelarias tiende a generar una dependencia institucional en las empresas, lo que debilita el impulso hacia la innovación autónoma y conduce a un ciclo de desarrollo de bajo nivel. Si esta mentalidad persiste, México corre el riesgo de perder los beneficios de la transformación tecnológica global, afectando el proceso de modernización industrial a largo plazo.

II. Manufactura bajo presión, bienestar bajo amenaza

La ventaja competitiva de México en el nearshoring reside en su integración en cadenas de suministro globales eficientes y abiertas. Los insumos y bienes intermedios provenientes de China son pilares fundamentales para las industrias estratégicas mexicanas. Según investigaciones del Ministerio de Comercio de China, las medidas arancelarias vigentes cubren más de 1,400 productos, lo que podría elevar los costos de la industria manufacturera mexicana entre un 5% y un 15%. En un mundo de cadenas de suministro profundamente integradas, el aumento de los costos en las etapas iniciales debilita inevitablemente la competitividad global del "Hecho en México". Asimismo, los sobrecostos derivados de las barreras comerciales terminan siendo pagados por los consumidores. En una etapa crucial de lucha contra la inflación, interrumpir artificialmente cadenas industriales altamente complementarias no solo dificulta la sustitución local a corto plazo, sino que agrava el costo de vida de las familias mexicanas.

III. El riesgo de la politización, el golpe a la inversión

Un entorno empresarial estable, transparente y predecible es la ventaja comparativa que ha permitido a México atraer el capital global en años recientes. Se estima que las restricciones impuestas afectan exportaciones chinas por un valor superior a los 30,000 millones de dólares, impactando especialmente la estabilidad de las cadenas de suministro en sectores clave como el automotriz, autopartes y maquinaria eléctrica. Sostenemos firmemente que los asuntos económicos deben retornar a su esencia técnica y comercial. Alterar las reglas del juego de manera unilateral y repentina contra socios específicos no solo contraviene el espíritu de la OMC, sino que envía señales de incertidumbre al mercado. Si el entorno empresarial fluctúa por factores no económicos, la actitud de cautela entre los inversores se intensificará, provocando que México pierda oportunidades estratégicas en la actual coyuntura del nearshoring.

IV. Voluntad de diálogo, compromiso de mutuo beneficio

En los más de 50 años de relaciones diplomáticas, China y México han conformado una comunidad de intereses compartidos. Ante las diferencias, la confrontación no es la solución; el camino correcto es la comunicación. China siempre ha abogado por resolver las fricciones comerciales mediante el diálogo, por respeto a las normas y por responsabilidad hacia nuestros socios. "Armonía en la diversidad y belleza en la unidad". En esta era de desafíos, solo mediante la apertura y la eliminación de interferencias externas podrán China y México avanzar con paso firme por la senda de la prosperidad.

*El autor es Embajador de China en México.