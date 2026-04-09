Pemex confirma que incendio en Refinería Olmeca fue sofocado

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que ya fue sofocado el incendio que se registró en un área de almacenamiento de coque de la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había detallado más temprano que el siniestro era atendido por 150 elementos de la petrolera, con el apoyo de personal de las secretarías de Marina, Defensa y del gobierno estatal; y que no se habían reportado personas lesionadas.

Videos ⁠e imágenes en redes ⁠sociales mostraron enormes llamas y una larga columna de humo ⁠negro proveniente de la refinería, que el Gobierno construyó buscando elevar la producción local de combustibles y reducir las cuantiosas importaciones.

En redes sociales circularon imágenes del incendio en la Refinería Olmeca.Especial

Olmeca, junto al puerto Dos Bocas, ha tenido un cúmulo de problemas desde su construcción en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en un enorme predio frente ⁠al Golfo de México, en lo que alguna vez se pensó fuera una reserva privada de la petrolera.