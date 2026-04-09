Presidente cubano rechaza dimitir por presión de EU

Washington. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó dimitir bajo presión de Washington y pidió un diálogo entre iguales, en su primera entrevista con una cadena televisiva estadounidense.

La isla comunista está sometida a una gran presión económica y diplomática de Estados Unidos, que apenas permite el suministro de petróleo y exige una transición política.

“Si el pueblo cubano entiende que yo no estoy capacitado para el cargo, que no he estado a la altura de las circunstancias, entonces yo no debería ocupar la posición de presidente. Yo responderé ante ellos”, declaró Díaz Canel a preguntas de la cadena NBC.

“Pero no son los Estados Unidos quienes pueden imponernos nada. El gobierno de Estados Unidos, que ha aplicado esa política hostil contra Cuba, no tiene autoridad moral para exigir nada a Cuba”, añadió.

El presidente Donald Trump ha expresado abiertamente la idea de “tomar” la isla, y su gobierno califica al régimen cubano como una “amenaza” para su seguridad nacional.

El secretario de Estado Marco Rubio con orígenes cubanos, ha tomado personalmente las riendas de una negociación con la isla y califica a los políticos como “dirigentes incompetentes”.

“No tienen autoridad moral ni siquiera para decir que están preocupados por la situación del pueblo cubano y que el gobierno cubano ha llevado a Cuba a esta situación, cuando toda la responsabilidad recae sobre sus hombros”, explicó Díaz-Canel.

Rubio ha desmentido que haya pedido la renuncia de Díaz-Canel.