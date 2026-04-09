Fabricación de equipos de computación impulsa ventas al exterior en Chihuahua y Jalisco

Chihuahua concentró 18% de las exportaciones totales nacionales, colocándose en el primer lugar entre las 32 entidades del país con un monto de 109,505 millones de dólares en el 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estado exportó 75,493 millones de dólares en el 2024, lo que implica un crecimiento de 45.1% anual, el segundo más alto a nivel nacional. La fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos significó 60% de las exportaciones totales, ya que alberga a más de 180 empresas del ramo electrónico, de acuerdo con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) estatal.

En Ciudad Juárez el clúster taiwanés conformado por Pegatron, Foxconn, Inventec, Wistron, etc, manufactura 50% de los servidores utilizados por gigantes tecnológicos como Meta, Amazon, Microsoft y Google. Las ventas al exterior de este sector fueron de 65,701 millones de dólares, 93.36% más que en el 2024.

Con lo anterior se mantiene como principal exportador del país por 16 años consecutivos, ya que la entidad alberga 58 parques industriales y es sede de 495 empresas manufactureras bajo el programa IMMEX, que generan más de 381,000 empleos.

En el sector automotriz la entidad cuenta con dos ensambladoras originales y más de 167 proveedores certificados; el ramo de fabricación de equipo de transporte concentró 16.6% de las exportaciones estatales con 17,527 millones de dólares, sin embargo, eso implica una reducción de 4.06% anual.

Impulso jalisciense

En el 2025 Jalisco alcanzó un crecimiento anual de 66.22% en sus exportaciones, al pasar de 31,630 millones de dólares en el 2024 a 52,576 millones en el 2025, impulsado por el sector de fabricación de equipo de computación que concentró 72.02% del total estatal.

El Área Metropolitana de Guadalajara alberga centros de investigación y manufactura de corporaciones globales como Intel,IBM, HP, y ASE Group; este ecosistema se complementó con la llegada de Foxconn para manufactura de chips y el desarrollo de IA. El sector exportó 37,864 millones de dólares en el 2025, equivalentes a 124.14% anual.

Durante el 2025, las exportaciones totales de México alcanzaron 602,421 millones de dólares, un aumento de 7.59%anual; 16 entidades registraron crecimientos y seis estados concentraron más de 63.29% del valor total.

Coahuila, pese a una contracción de 3.63%, se mantuvo como el segundo mayor exportador con 65,505 millones de dólares; la fabricación de equipo de transporte representa más de 62% de sus envíos al exterior.

Nuevo León, con 59,065 millones de dólares, creció 0.79%, dominado por la fabricación de equipo de transporte con 31.95 por ciento.

Baja California aportó 56,625 millones de dólares por la industria de equipos de computación y de transporte, seguido de Jalisco y en último Guanajuato que exportó 37,988 millones de dólares, con una contracción de 5.98% derivada de una caída de 6.97% de la industria automotriz.

Caen petroleros

Durante el 2025 Tamaulipas, registró exportaciones totales por 36,296 millones de dólares, un crecimiento de 0.10% anual. El estado salió del grupo de los seis principales exportadores del país al que pertenecía en el 2024.

Campeche registró exportaciones totales por 8,406 millones de dólares, lo que representó una contracción de 33.28%; depende de la extracción de petróleo y gas que concentró 98.36% del total estatal, con un valor de 8,269,053 miles de dólares y una caída del 33.66%, siendo el tercer año consecutivo de disminución en sus exportaciones.

Tabasco tuvo una baja de 32.47% en sus exportaciones, por 6,101 millones de dólares; la extracción de petróleo y gas representó 90.31% del total exportado, con un valor de 5,510,417 miles de dólares y una disminución de 33.67 por ciento.

Veracruz registró exportaciones totales por 6,898 millones de dólares en el 2025, lo que representó una disminución de 8.07% respecto al año anterior. En los principales sectores, la industria química registró una caída de 22.73% y las industrias metálicas básicas bajaron 12.72 por ciento.