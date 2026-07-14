ICE suspende operativos de autos tras muertes de migrantes

Este martes trascendió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés), ordenó suspender de inmediato parte de sus operativos vehiculares que realiza para identificar y detener migrantes al interior del país; dicha noticia se da luego de los asesinatos a manos de agentes del ICE de un migrante mexicano y colombiano en Texas y Maine, en menos de un semana.

De acuerdo con información de diversos medios estadounidenses, la medida se calificó como temporal y se espera que los agentes de ICE reciban nuevas instrucciones y capacitación sobre sus prácticas para realizar detenciones vehiculares, mientras la agencia revisa los protocolos utilizados en este tipo de operativos.

Estos operativos han resultado polémicos ya que las detenciones vehiculares abrieron la puerta para que los agentes del ICE detengan a migrantes en las calles, incluso afuera de sus viviendas o lugares de trabajo.

La suspensión de estos operativos se da luego de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que perdió la vida tras recibir disparos de agentes del ICE durante un operativo en Houston, Texas; y del asesinato de Joan Sebastian Guerrero, un hombre colombiano fallecido durante otro operativo del ICE en Biddeford, Maine.

México toma medidas

De igual forma, este anuncio se ve enmarcado por el anunció del gobierno de México de interponer acciones penales y legales por la muerte de 17 mexicanos en operativos o centros de detención del ICE.

Este martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló algunas de estas acciones, tales como interponer una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos; denuncias ante fiscalías estatales; acciones civiles de cese y desistimiento; y comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

Pese a estas acciones, autoridades de Estados Unidos presumieron un récord de 238 arrestos de migrantes en un solo día en el Valle del Río Grande, Texas. Se argumentó que estos arrestos se llevaron a cabo el 18 de junio y que en diversos casos se trata de personas que enfrentan procesos penales o contaban con antecedentes criminales.

En tanto que este martes se informó sobre la muerte de un migrante, posiblemente mexicano que fue atropellado por un camión de carga mientras intentaba escapar de un operativo de control de tráfico realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las inmediaciones de San Agustín, Florida.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns, el migrante viajaba en un auto y al detectar un retén del ICE decidió huir a pie; no obstante, al intentar cruzar una autopista cercana fue embestido por un tractocamión.