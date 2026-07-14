CIDH pide investigación independiente por muertes atribuidas a agentes de EU

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Joan Sebastian Guerrero en operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés), al tiempo que recordó al gobierno estadounidense tienen la obligación de proteger la vida e integridad de todas las personas dentro de su jurisdicción, incluidos los migrantes.

A través de redes sociales, el organismo internacional expresó su consternación por el tiroteo de dos personas durante recientes operaciones de Aduanas e Inmigración (ICE), recordando que el 7 de julio, Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano, perdió la vida durante una operación en Houston, Texas.

Mientras que el 13 de julio, un hombre colombiano de 26 años, identificado como Joan Sebastian Guerrero, falleció durante una operación en Biddeford, Maine.

La Comisión señaló que estos incidentes están bajo investigación y exige que ésta se realice de manera pronta, independiente, imparcial y efectiva—con pleno respeto al debido proceso—a fin de determinar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

“La Comisión reitera que todas las acciones de los agentes de la ley deben regirse por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad en cuanto al uso de la fuerza”, añadió.

Además de subrayar que Estados Unidos “tiene la obligación de proteger la vida e integridad de todas las personas dentro de su jurisdicción, incluidos los migrantes.

“En cualquier operación de control de la inmigración, el uso de la fuerza debe adherirse estrictamente a las normas internacionales de derechos humanos”.

Estas muertes bajo operativos o custodia del ICE se suman a las 52 registradas desde la toma de posesión de Donald Trump, 32 de ellas en el año fiscal 2026. Apenas en junio pasado también se reportaron las muertes de Adrian Andreas Florian, de 85 años, y Felix Alcorta-Rodriguez, de 63, lo que convierte al año fiscal 2026 en el más mortífero en la historia del ICE.