Sin apoyos gubernamentales para hacer frente al impacto causado por la pandemia del Covid-19, el sector turístico mexicano busca sobrevivir y espera (cada vez con menos paciencia) que vuelva a salir el sol.

Entre las experiencias que dejarán huella por mantener la guardia arriba está la de Grupo Xcaret, que el año pasado permaneció cerrado tres meses.

Sus primeras instalaciones, entre ellas el Hotel Xcaret, las reabrieron el 15 de junio y cinco meses después, con aforos menores al 25%, ya estaban buscando artistas para sus espectáculos y personal para otras áreas. Desde ese momento empezaron a publicar sus vacantes en su sitio web y redes sociales.

Antes de la crisis sanitaria contaban con unos 9,000 colaboradores, de los cuales cerca del 9% tuvieron que separarse.

Se sabe que uno de los mensajes recurrentes del fundador del grupo, el arquitecto Miguel Pali Quintana Pali, es: Siempre hay que mirar hacia adelante. Cualquier crisis va a pasar y hay que estar preparados para cuando eso suceda.

Fragmentos de su manera de pensar y de hacer negocios los compartió en su libro Xueños, publicado en septiembre 2019, (“Tienes que aprender a xoñar bonito o, de lo contrario, despertar a tiempo” y “No te asocies con quienes tienen diferentes metas a las tuyas, diferente visión de la vida y, menos aún, diferentes principios”).

Con dichas premisas logró en el 2018 el reconocimiento como mejor parque del mundo por la International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), que sigue vigente porque no se ha hecho un nuevo nombramiento. Como distinción de sus protocolos sanitarios (Xeguridad 360°) esa asociación los incluyó en un video que en este momento difunde y aporta a la necesaria promoción de México en el exterior.

A la par de impulsar la reactivación de los distintos negocios, un par de creativos del grupo estuvieron en noviembre y diciembre pasados en Xalapa y la Ciudad de México para hacer audiciones e integrar los espectáculos del Hotel Xcaret Arte, que contará con 900 suites y se planea inaugurar el próximo tres de julio bajo la dirección de Jorge Ducoing.

Foto: Alejandro de la Rosa

Bailarines, cantantes, raperos, acróbatas, mimos o magos se presentaron en distintas sedes entusiasmados. La convocatoria se difundió previamente de boca en boca, redes sociales y grupos de WhatsApp.

“La información se regó como pólvora. Sonaba raro que, en medio de una pandemia, una empresa buscara artistas. Se inscribieron 1,187 personas en una plataforma en el tiempo establecido, pero seguimos recibiendo solicitudes. Al segundo filtro pasaron 350 y de ahí vamos a elegir”, recordó uno de los creativos del grupo, al que le tocó decir una y otra vez: nosotros te buscamos.

Y en este espacio toca decir que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) busca que en el Tren Maya haya vagones acondicionados como refinados restaurantes para generar una experiencia de alto valor entre quienes suelen visitar Xcaret, Tulum o Chichen Itzá, toda vez que son destinos que estarán en su camino.

La persona más informada del tema explicó que, en su momento, se promoverá gustosamente la gastronomía regional a través de reconocidos chefs que serán elegidos mediante licitaciones. “México, el tren y el sureste quedarán en las mentes de los turistas internacionales”, prometió.

Lo cierto ahora, es que, si pasa el tren, los atractivos de Xcaret estarán ahí.

* Cuando viaje, atienda las medidas sanitarias.

