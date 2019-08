Después de la plenaria de los legisladores de Morena, la titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero, aunque reconoció la creciente violencia, como la masacre de Coatzacoalcos, explicó que "no está en riesgo la gobernabilidad de le República".

Si a eso le sumamos la percepción de tibias respuestas del Gobierno de la República a las crecientes acciones violentas de las bandas criminales en tantas entidades de la Federación, deja la impresión de poca claridad en la estrategia anticrimen.

Cierto, hay que atender los problemas sociales, pero las respuestas gubernamentales dejan la percepción que, mientras atienden las soluciones a largo plazo, los ciudadanos de a pie se sienten indefensos, solos.

Senado: la guerra de Yeidckol con Monreal

A menos que sean valores entendidos, pareciera que el mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores morenistas cayó, como dice la Biblia, como semilla entre piedras, donde nada florece. O en oídos sordos.

Aliada con Martí Batres, es natural que la comisión de justicia de Morena lo respalde en su disputa por la reelección como Presidente de la Mesa Directiva del Senado, y asumen el rol de superioridad moral.

Mañana sabremos si los senadores morenistas ratifican a la candidata de Ricardo Monreal y atienden el fallo de los aliados de Yeidckol en Morena. Y, si no hay valores entendidos, capaz que este lance asegura que en noviembre la releven de la dirigencia.

Diputados: ¿chamaquearon a los anayistas?

Se dijo hace muchas semanas, Porfirio Muñoz Ledo, a sus 86 años tiene dificultades para caminar, pero conserva una envidiable lucidez que le da excepcional capacidad para maniobras políticas, a partir de la experiencia de seis décadas.

Un vistazo le bastó para trazar una estrategia que le permitió que, aliado a los enemigos del coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política Mario Delgado, para pelear por quedarse en la mesa directiva de San Lázaro.

Con argumentación sofística, Muñoz Ledo está a 24 horas de bloquear a los panistas que, por acuerdos legales, tendrían que presidir la mesa directiva. Veremos si los anayistas no descubren que los chamaqueó Porfirio.

NOTAS EN REMOLINO

Ha emitido la Secretaría de Hacienda Bondes – bonos para financiar proyectos-, por un valor de 220 mil millones de pesos, con vencimiento para agosto de 2024... Uno no termina de entender cómo es que se exige a una persona que renuncie a sus derechos políticos, que no milite ni simpatice con ningún partido para ser delegado del IMSS, según anunció el director general Zoe Robledo... Por cierto, muy elegante, el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal dijo ayer que los problemas que hay en Morena son el riesgo del crecimiento del partido... Las autoridades de Salud dijeron a los padres de los niños con cáncer está garantizado hasta diciembre. Una duda, ¿y en enero, febrero o marzo del año próximo?... Lo dicho, a los embajadores, cónsules y personal diplomático en el extranjero no les alcanzará la vida para tantas tareas como las que les echan encima. Ahora se cierran las representaciones agrícolas en los países a donde México ha exportado con tanto éxito. Verán los "cuenta clips" que sale más caro el caldo que las albóndigas... Se quejan en Palacio que algunos gobernadores, antes de salir, designaron fiscales generales de justicia cuyos períodos terminan en otras administraciones. Una pregunta: ¿no fue así como escogieron a Alejandro Gertz Manero para Fiscal General de la República? Conste, sólo es una pregunta...