Aunque por estos días se esperaban noticias del Acuerdo de Suspensión, que rige las exportaciones de México a EU, aún no hay fecha para que la US International Trade Commission (ITC) formalice los términos de otra extensión por cinco años.

Quizá sea para enero, puesto que dicha autoridad ya revisa el expediente.

En la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), que preside Juan Cortina, hay confianza en que las condiciones del acuerdo revisado en julio del 2017 se mantendrán, puesto que ésa es también la convicción de la industria estadounidense y de los gobiernos de México y EU.

Ese acuerdo se firmó inicialmente en diciembre del 2014, para detener la fijación de aranceles, producto de un par de investigaciones por dumping.

Un tema que nubla el panorama de esta relación tiene que ver con la sentencia que dictó en octubre el juez de NY Leo M. Gordon, en la que declaró ilegal la extensión del 2017.

La firma azucarera CSC Sugar LLC se inconformó legalmente puesto que no la incluyeron en el proceso, lo que se espera que se pueda reponer pronto.

Quizá por ello el retraso de la firma del nuevo acuerdo, más allá de que las partes involucradas están en sintonía.

Este año, además, las condiciones de mercado para las exportaciones mexicanas son favorables por la sequía que afectó unas 500,000 toneladas de remolacha en EU.

Esto permitirá que México pueda incrementar sus exportaciones a ese país. En la CNIAA, que dirige Humberto Jasso, se habla de 1 millón 500,000 toneladas en el 2020, contra 800,000 de este año.

Con ello la producción de azúcar de exportación del país se dirigirá a EU en condiciones de precios más favorables a las del mercado spot.

También en México la sequía afectó la producción de caña en algo así como 1 millón de toneladas, sobre todo en la huasteca y el sureste. Se espera que la producción cañera del país se ubique este año a 5 millones 771,000 toneladas.

Así que vientos favorables para el rubro azucarero.

Atún nulo avance y Grupo Mar barco aquí

La caída del consumo no respeta a nadie y este año el negocio del atún terminará también con nulo crecimiento. Una de las dos firmas protagónicas es Grupomar de Antonio Suárez con 36% del mercado. Le platico que uno de sus siete barcos se perdió no hace mucho por un incendio. Obvio ya se trabaja para reponerlo. Su intención es construirlo en México en vez de importarlo. En el pasado lo intentó. No se dio por las condiciones fiscales. Como quiera se insistirá. Grupomar con su marca Tuny tiene 25 años de historia.

Toledo ayer y polémica del Río Sonora

Ayer estuvo en la zona del Río Sonora Víctor Toledo de Semarnat. Fue a evaluar la zona y de paso asistió por la noche a la presentación de un polémico libro sobre el derrame de la mina Buenavista del Cobre-Cananea 2014, editado por el CIAD, organización vinculada con el funcionario. La presencia de Toledo se da en medio de la controversia en torno a la contaminación de esa vía fluvial remediada por Grupo México de Germán Larrea. Los ambientalistas insisten en que el proceso no fue exitoso contra la IP, que defiende los resultados.

BBVA sitúa tasa en 6% para agosto

Banxico de Alejandro Díaz de León bajará otra vez la tasa de interés. Ahora queda por ver qué tan agresivo se muestra el banco central en el 2020, para reducir aún más el costo del dinero, frente al riesgo de desalentar la inversión de portafolios. BBVA, vía Javier Amador y Carlos Serrano, estima, sin embargo, que la tasa de ubicará en 6% para agosto. Habrá que ver.