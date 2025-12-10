Jalisco busca ser el segundo mayor PIB turístico del país: OFVC

Guadalajara, Jal. Los ingresos turísticos a Jalisco crecerán este año un 8% y para 2026, con el aumento de visitantes que se prevé por la realización del Mundial de Futbol y otros congresos de talla mundial, el crecimiento en ingresos alcanzará el doble dígito, anticipó Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC).

"En materia de turismo, México tuvo un crecimiento marginal porque hubo un acomodo de mercado; el turismo se basa en el movimiento de personas y en éste influyó mucho desde el emisor principal que es Estados Unidos y la propia receptividad que tuvo Estados Unidos que tuvo una baja de alrededor del 16% del Producto Interno Bruto (PIB) turístico, y eso sin duda afectó a nuestro país, no a nuestro estado", detalló.

Staufert Buclon precisó que mientras Quintana Roo tuvo una disminución del 7%, Jalisco creció 3% en porcentaje de ocupación, y cerrará el año con un crecimiento en ingresos del 8 u 8.5%.

Para 2026, con la realización de eventos mundiales como el de FIFA, el mundial de presas y la inauguración de ITB Américas, el área metropolitana de Guadalajara tiene reservados ya 700,000 cuartos-noche, cifra equivalente al 10% del total que se venderá durante todo el próximo año.

"Solo el Mundial de Futbol ocupa entre 200,000 y 220,000. El que Corea sea quien vaya a vivir aquí (durante el mundial) son buenas noticias; el que en la parte del repechaje nos va a tocar Noruega, Dinamarca o Irlanda, cualquiera de los tres tienen turistas que viajan bastante", precisó

En tanto, subrayó el director de la OFVC, 2027 será un año "plagado de mundiales" como el Congreso Mundial de Fisioterapia y el de Dermatología por lo que también se espera crecimiento en la derrama turística a doble dígito .

Segundo mayor PIB nacional

De acuerdo con Staufert, Jalisco posee el tercer mayor PIB turístico del país, solo después de CDMX y Estado de México, éste último con una diferencia de apenas 1.5% sobre Jalisco.

"Yo les diría sin temor a equivocarme que es probable que en 2026 y 2027 quedemos igual, o por encima del Estado de México y pasemos, que ese es el objetivo, a ser el segundo Producto Interno Bruto turístico más importante del país", enfatizó.

Retos para el sector

Gustavo Staufert refirió que pese a las proyecciones positivas, siguen existiendo riesgos para la industria turística de Jalisco como la política migratoria de Estados Unidos, y su estrategia para promover el turismo doméstico.

"Al perder turistas internacionales, obviamente están tratando de potenciar su turismo interior que es muy poderoso, y van a tratar de que el norteamericano sea fiel a su país y no viaje al extranjero, ante la pérdida de ingresos que están teniendo allá".