Hace un siglo, las violentas “squadras” de camisas negras de Benito Mussolini persiguieron a todos los adversarios del nacional socialismo, hasta que le entregaron el poder los amedrentados políticos italianos.

Ayer vimos como hostigaron a ambientalistas que se manifestaban frente a Palacio Nacional. No es la primera vez que estos “grupos de apoyo”, presuntamente morenistas actúan contra aquellos que son vistos como adversarios.

Cuidado, la violencia verbal desde el Poder, la inercia y competencia por congraciarse puede resultar en “squadras guinda” que, como sus antecesores los “camicie nere” fascistas, merodeen para agredir a cualquier adversario del régimen.

Inflación: no hay muchas recetas eficaces

Ayer confirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador que, como anunció el fin de semana, el Gobierno de la República se apresta a armar un programa para combatir a la inflación, auténtica némesis político electoral.

Ya hubo reuniones con grandes empresas para contener alzas de sus productos, reuniones con ferrocarrileros para ajustar tarifas de carga. A marchas forzadas elaboran la versión actual de aquellos Pactos ochenteros contra la inflación.

Ahora valdría la pena aprovechar la memoria institucional, para escoger lo mejor de las recetas con que antes se combatió la inflación, el único problema que, como todo fenómeno económico, no se combate con discursos y narrativas oficiales.

Alocadas versiones de reacomodos

La contrademanda del exconsejero jurídico de Presidencia Julio Scherer contra el fiscal Alejandro Gertz Manero ha propiciado alocadas versiones sobre reacomodos en instancias federales de administración y procuración de justicia federales.

Las delirantes versiones hablan de la intención de que ese conflicto es para abrir espacio para que la ministra de la Suprema Corte de Justicia Loretta Ortiz ocupe la presidencia del tribunal constitucional.

Se complementan con versiones de la renuncia del fiscal y su reemplazo por el hoy titular de la Corte. Son versiones delirantes, pues es impensable que Arturo Zaldívar aceptara estar en la FGR solo como encargado del despacho.

NOTAS EN REMOLINO

Difícil, como le han dicho a Palacio Nacional, que los estadunidenses de ascendencia mexicana vayan a votar por los intereses de México, no cuando allá en Estados Unidos hay problemas que les afectan personal, familiar y colectivamente. Historias que traen los que viven de “representar” a los mexicanos en el exterior... A querer o no Rogelio Ramírez de la O tendrá que abrir la cartera para ayudar al titular de Agricultura Victor Villalobos a combatir y aislar el brote de gripe aviar detectaco en Coahuila. No es hora de mezquindades... Ya no podemos hacer nada. Como hace seis años, el hoy expresidente Donald Trump pone a México como parte de la agenda del debate político electoral para las elecciones legislativas de Estados Unidos. No será el único... Fue el año pasado cuando una patrulla de la Guardia Nacional fue agredida por sicarios del crimen organizado que controla la tala de los bosques que rodean el sur del Valle de México... Hace casi 20 siglos que el romano Séneca nos dejó esta reflexión: “A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde” ...