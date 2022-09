Prisión forzosa, ¿la salida elegante?

En medio del estridente debate por la prisión preventiva oficiosa ayer 5 de septiembre, empezaron los ministros de la Suprema Corte a debatir el proyecto del ministro Luis María Aguilar para que esa figura jurídica sea declarada inconstitucional.

Tres ministro se atrincheraron en la posición del Ejecutivo Federal que la Corte no tiene facultades para declarar inaplicable el artículo 19 constitucional, pero el ministro Juan José González Alcántara planteó una salida jurídicamente elegante.

Mis asesores jurídicos, de irreprochable honestidad intelectual, afirman que el ministro propuesto por el Presidente López Obrador, esbozó una ruta que, al tiempo que no declara inaplicabilidad, impedirá que sea automática la declaración de prisión preventiva. Nadie gana, nadie pierde.

El Ejército bueno, el Ejército malo

Según la mitología romana, Jano es el Dios de las puertas, los comienzos, los portales, las transiciones y los finales, con dos caras de perfil que mira a ambos lados. Así, el Gobierno de la República ve a los soldados de México mirando al mismo tiempo al pasado y el futuro.

Defiende la lealtad institucional de los militares, por ser el pueblo uniformado, pero luego desconcierta cuando, arrastrado por la inercia de la frondosa narrativa habla de “los errores y manchas”.

Cierto, dice que “cumplieron órdenes”, pero, quizá inadvertidamente, el Gobierno de México daña seriamente a los soldados y marinos de México al acusarlos de participar en masacres, porque alimenta los rencores prejuiciosos.

Palacio enlista los nombres para CDMX

Como si se tratara de probar la capacidad del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, ayer 5 de septiembre, en Palacio se dieron los nombres de quienes, claro, según el Presidente son las corcholatas para el gobierno capitalino.

Leyó los nombres de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública federal; Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa; el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, y el secretario del gobierno de la capital, Martí Batres.

Como en el dorado pasado, aunque digan las encuestas dirán que quiere el pueblo, los díscolos nos apegamos a la receta del Filósofo de Güemez: “En la democracia gana la mayoría y esto es una democracia en la que el Jefe es la mayoría”.

NOTAS EN REMOLINO

Desde el oficialismo afirman que lo importante no es que crezca la economía, sino que se distribuya la riqueza; pero olvidaron que si, como es un hecho, la población y sus necesidades sí crecerán año con año, si la economía no crece, más temprano que tarde habrá menos recursos para la redistribución... Ricardo Monreal confirmó la visión publicada en este espacio de El Economista. Al fallarle su alianza con la pareja Bejarano-Padierna, el Gobierno de CDMX sólo atinó a culpar al senador zacatecano por perder más de la mitad de las alcaldías del pasado junio... Inquietud por saber si se dobló en San Lázaro, Moreira o Alito... Advirtió Hanna Arendt que: “los sujetos ideales para el totalitarismo no son el nazi convencido o el dedicado comunista, sino la gente para la que cada vez es más difícil distinguir entre hechos y ficción, entre lo cierto y lo falso” ...