De promesas a cierres: 5 startups que cerraron operaciones en México

Con la reciente salida de Jüsto de México, se reaviva uno de los principales retos del ecosistema emprendedor y es escalar sin perder estabilidad financiera. El supermercado en línea anunció su cierre por factores financieros y estratégicos, un caso que no es aislado entre las startups que alguna vez lograron posicionarse en el país.

En este contexto, los principales motivos por los que una empresa quiebra en México se deben a la falta de liquidez, la mala gestión administrativa y problemas con los socios, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Este no es el único caso de una startup o negocio que marcó presencia en el mercado mexicano y posteriormente se retiró. Te presentamos el caso de algunas startups que crecieron aceleradamente pero terminaron cerrando sus puertas.

1. Sindelantal

Fundada en 2012, SinDelantal fue una de las pioneras en el servicio de entrega de alimentos a domicilio en México. A pesar de que fue una de las primeras aplicaciones de este tipo, tenía que competir con UberEats y Rappi.

Durante 2020, contaba con 26 millones de usuarios en el país que usaban la plataforma, de acuerdo con Statista. Aunque la pandemia fue clave para las compras en línea, en diciembre del mismo año anunció que se retiraría del mercado mexicano y se concentrarían en otros países, como Brasil.

La noticia fue dada a conocer por medio de un comunidad de iFood, la empresa matriz de origen brasileño: “Muchas marcas buscan ganar el corazón y el estómago del consumidor mexicano”.

2. Econduce

Los problemas de movilidad en la Ciudad de México son algo cotidiano, puesto que el tráfico se prolonga y el cierre de calles es habitual, pero para Eduardo Porta y Alejandro Morales, esto fue una oportunidad de negocio que dio origen a Econduce.

Luego de que Edurdo volvió de su maestría en Inglaterra, el caos de la ciudad era una pesadilla, por lo que en 2015 creó la startup, que ofrecía scooters eléctricos para agilizar el transporte y a la vez se convirtió en una opción que menos dañina para el medio ambiente.

No obstante, en enero de 2024 se registró un incendio en una bodega ubicada en la Colonia del Valle en la Ciudad de México que, de acuerdo con los reportes, todo se debió a que dos baterías de litio se incendiaron.

La bodega era propiedad de Econduce, en el que las autoridades capitalinas dieron a conocer los hechos; sin embargo, la startup no dió explicaciones al respecto.

A pesar de que obtuvo financiamiento y reconocimientos, con el paso de años comenzó a desaparecer, hasta cerrar operaciones. Aunque no hubo un anuncio oficial de cierre, no se puede acceder al sitio oficial y las redes sociales dejaron de actualizarse desde hace un año.

3. Loly in the sky

Loly in the sky tenía más de una década en el mercado mexicano y se diferenciaban por ofrecer calzado con materiales veganos y diseños únicos. Fundada por Lorena Vázquez y su hermano Eduardo Vázquez, contaban con ventas en línea y tiendas físicas.

A pesar de que era una marca reconocida y consolidada, poco a poco surgieron quejas de los consumidores que reportaban mala calidad y pedidos retrasados.

La situación comenzó a tomar fuerza cuando a inicios de junio de 2024, la empresa inesperadamente dejó de responder mensajes y en una reunión de Zoom se anunció el despido de todo el personal porque cerraría operaciones.

4. Jokr

Similar a Sin delantal, Jokr era una startup que hacía entregas de abarrotes a domicilio y prometía realizar pedidos en menos de 15 minutos.

La startup fue fundada en 2021 por Aspa Lekka y Ralf Wenzel. A pesar de su origen alemán, fue lanzada al mercado mexicano en marzo del mismo año.

Como resultado, contaba con 25 bodegas en varias ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A pesar de esto, en 2023 decidieron para la operación en el país y enfocarse en Brasil.

5. Beat

La startup de movilidad fue fundada en Grecia por Nikos Drandakis en 2011. La propuesta de valor era que por medio de una aplicación se pudieran pedir viajes compartidos y taxis.

Cuando llegó a México en 2019, la empresa optó por tener autos eléctricos que estaban disponibles en las colonias céntricas de la Ciudad de México, como la colonia Condesa, la Roma, Polanco, entre otros.

Finalmente cerró operaciones en Latinoamérica en noviembre de 2022 para centrarse en el mercado europeo.

Pese a que muchas de las startups y negocios del listado brillaron en el mercado, también reflejan los desafíos del ecosistema empresarial en el que el mercado competitivo y la gestión interna son clave para no quebrar.