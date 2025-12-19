Profesionalización y expansión internacional marcaron el rumbo del sector franquicias en 2025

Profesionalización, expansión internacional y apoyo a mujeres emprendedoras marcaron el rumbo del sector franquicias en 2025, de acuerdo con Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), quien a un año de asumir el cargo se convirtió en la primera mujer en liderar al organismo en tres décadas.

En entrevista Betsy Eslava destacó que los principales retos del año han sido elevar los estándares del sector y fortalecer la presencia de la AMF en organismos públicos y empresariales para abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

Profesionalizar y fortalecer el ecosistema empresarial

De acuerdo con la presidenta de la AMF, 2025 ha sido un año clave para avanzar en la profesionalización del sector, con un enfoque en alinear a las franquicias mexicanas a normas internacionales como la ISO 17067, un estándar que regula sistemas de certificación de productos.

El gran reto ha sido llevar al sector hacia prácticas globales. Buscar que las franquicias mexicanas cumplan estándares internacionales nos hace más competitivos”, señaló.

Otro objetivo ha sido fortalecer la presencia de la asociación dentro del ecosistema empresarial y gubernamental, y construir alianzas estratégicas que abran nuevas oportunidades de expansión nacional e internacional.

“Creemos que la unión y el trabajo en equipo pueden construir grandes puentes. Así fue como entramos con el distintivo Hecho en México. Recibimos 45 distintivos para el sector franquicias, de un total de 60”, subrayó.

Presencia internacional y nuevos mercados

La asociación también afianzó una alianza con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo que permitirá que marcas mexicanas puedan proyectarse en el extranjero con mayor acompañamiento institucional.

Este trabajo se reflejó en el viaje comercial a Indonesia, donde la AMF llevó nueve marcas mexicanas. Además, se generó un diálogo con el consulado de México en São Paulo, para facilitar un soft landing a las empresas que busquen entrar al mercado brasileño.

“La idea es que las empresas mexicanas que lleguen al país tengan un recibimiento con un mexicano que vive allá, para que sea más fácil la introducción de la marca”, explicó.

Para 2026, el organismo planea reforzar la estructura interna y acelerar la expansión nacional. “Creemos que hay mucho territorio para que las franquicias crezcan en México. El gran reto del próximo año es impulsar misiones comerciales”, adelantó Eslava.

La AMF ya firmó un acuerdo con Culiacán para promover el modelo de franquicias y en marzo se realizará la Feria Internacional de Franquicias en la Ciudad de México para impulsar la expansión del sector.

Mujeres en el sector franquicias

Como primera mujer en presidir la AMF en 30 años, Eslava ha puesto énfasis en visibilizar y apoyar a las empresarias que buscan convertir sus modelos de negocio en franquicias.

“Considero una misión personal visibilizar a la mujer empresaria, sobre todo en el sector franquicias. Estamos haciendo equipo con organizaciones nacionales como la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje) y Mujeres Empoderadas. Las ayudamos a convertir su modelo exitoso en franquicia, con manuales, certificaciones y precios accesibles”, explicó.

El objetivo es que más mujeres puedan formalizar, escalar y replicar sus negocios en un entorno competitivo.

Franquicias de baja inversión, puerta de entrada para jóvenes

Otro foco ha sido promover franquicias de bajo costo, que representan una opción accesible para los jóvenes que quieren iniciar en el mundo del emprendimiento.

Destacó que existen agencias de viajes o purificadoras de agua desde 65,000 pesos, que funcionan como un primer acercamiento al ecosistema.

“Para los jóvenes es más accesible un modelo de bajo costo. Les permite entender la importancia de tener manuales de operación, procedimientos administrativos y el registro de marca. Es un entrenamiento para el joven emprendedor”, afirmó.