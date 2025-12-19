La economía informal aportó 25% del PIB de México durante 2024

La economía informal en México aportó el 25.4% del PIB nacional, lo que implicó un crecimiento en el tamaño de su producción económica, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Medición de la Economía Informal del Inegi contempla a todas las unidades económicas que operan fuera de los registros legales básicos, así como modalidades de informalidad laboral e informalidad de negocio, esquemas que generan ingresos, pero carecen de protección legal plena.

Además de aportar 1 de cada 4 pesos al PIB, la economía informal da empleo a más de la mitad de los trabajadores: 54.4% del total de la fuerza laboral en México se encuentra bajo algún esquema de informalidad.

La magnitud de la economía informal y su importante participación en la producción total reflejan también importantes retos productivos y laborales en México.