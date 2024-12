Pompeo amenaza a México

Mike Pompeo, quien fue el segundo secretario de Estado durante la presidencia de Donald Trump, recién publicó un libro titulado Never Give an Inch (Nunca Ceder una Pulgada). En el capítulo titulado Looming Threats from Ungoverned Spaces (Amenazas Inminentes desde Espacios No Gobernados), puede avizorarse cuál podría ser la manera de actuar de EU hacia México en caso de que Trump regrese al poder en 2025 o que algún otro republicano de extrema derecha, entre ellos el mismo Pompeo, obtenga la candidatura de su partido y en 2024 gane la elección presidencial.

Esto es parte de lo que sobre el asunto escribe Pompeo:

“Partes significativas de México ya no son vigiladas por el gobierno central (…) grupos de narcotraficantes controlan ahora una parte significativa del territorio mexicano. Hay milicias enteras bien armadas que imponen su autoridad pandillera sin interferencia del gobierno (…) los cárteles de la droga actúan como la autoridad civil en las ciudades y pueblos bajo su control (…) usan su poder para proteger su riqueza mal adquirida y para prevenir la aprehensión y el enjuiciamiento de sus líderes asesinos.

“El fiscal general Barr y yo tomamos muy en serio a los espacios sin gobierno, por dos razones principales: (…) el contrabando de productos químicos de China para la fabricación de fentanilo ha aumentado y es una amenaza masiva para el pueblo estadounidense (…) los espacios no gobernados, además de desestabilizar a México, podrían proporcionar refugio seguro para los terroristas que buscan atacar a México o el oeste de los Estados Unidos...

“En mayo de 2022 los medios informaron que en un momento el presidente Trump consideró enviar drones a México para acabar con los cárteles con misiles (...) Los izquierdistas de CNN y MSNBC parlotearon sobre cómo esto violaría la soberanía mexicana, que parecía importarles mucho más que la nuestra (...) llámame loco por considerar cómo eliminar grupos que son, funcionalmente hablando, organizaciones terroristas.

“La administración Trump pidió a México asociarse con EU para recuperar el control de sus espacios (...) Los líderes mexicanos no quisieron escucharnos. Le dije a Ebrard que lo que hoy es la mafia mañana se parecerá a la yihad. Todavía nada. Permitir una mayor presencia estadounidense en suelo mexicano sería aceptar su fracaso. Dejar que los yanquis operen en suelo mexicano también significa un costo político interno intolerable. La deprimente ironía es que México ya ha cedido soberanía a los cárteles mexicanos permitiendo que encabecen gobiernos deshonestos dentro de sus propias fronteras (...) Llegará el día en que tendrá que cambiar la forma en que EU aborde el riesgo de estos espacios no gobernados. Ya sea con el permiso del gobierno mexicano o de otra manera, EU deberá asegurarse de que estos espacios no se expandan o se conviertan caldo de cultivo para actividades terroristas (...) existe una seria posibilidad de que dentro de los próximos 10 años México sea un refugio seguro y punto de lanzamiento para operaciones terroristas dentro de los EU. Si nos negamos a poner a EU primero, es posible que tengamos que esperar hasta que tengamos un 9/11; luego la responsabilidad será de aquellos que nos fallaron”.

La amenaza de Pompeo contra México no puede ser más clara.

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com