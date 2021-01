El subsecretario de Salud, que recientemente viajó a Buenos Aires, dijo el martes pasado, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el presidente argentino Fernández le “facilitó información privilegiada respecto a la vacuna Sputnik V”.

Explicó que “en esta parte del mundo habíamos tenido dificultades de acceso a la información sobre” Sputnik V y que había “inquietudes de la seguridad y la eficacia de esta vacuna derivada de ensayos clínicos de la fase 3, dado que hasta el momento sólo se ha publicado el ensayo clínico fase 2 de este producto”.

Añadió que tuvo acceso “a todo el expediente científico y técnico de la vacuna (…) que incluye los resultados del ensayo clínico fase 3 que ya ha sido conducido y concluido, y que muy próximamente será publicado en una revista conocida mundialmente…”.

No identificó la revista en donde se publicarán los resultados de la fase 3, pero para que sean creíbles deberá ser en una que sólo publique estudios después de que hayan sido analizados y avalados por la comunidad científica, como son la británica The Lancet o la estadounidense New England Journal of Medicine.

El subsecretario aseguró que Sputnik V “tiene una capacidad y una eficacia semejante a las de las otras vacunas que han sido autorizadas”, y que por ello AMLO “nos ha instruido que procedamos de manera expedita a concretar el proceso de regulación sanitaria. El expediente se encuentra ya en revisión desde el fin de semana por Cofepris y en fecha muy próxima será tomada la decisión respecto a la autorización de uso de emergencias…”.

Lo que dijo el funcionario charlatán debe tomarse con cautela debido a que, de acuerdo con un reporte difundido el 28 de diciembre pasado por la agencia de noticias Reuters: “A diferencia de la mayoría de las otras vacunas Covid-19, que se administran como dos inyecciones del mismo producto, la rusa se basa en dos dosis administradas utilizando diferentes virus inactivos (...) El Instituto Gamaleya dice que es más del 91% eficaz después del curso de dos dosis. Pero algunos fabricantes rusos están encontrando que la segunda dosis, que se administra 21 días después de la primera, es menos estable”.

En lo que a la vacuna Sputnik vendida a Argentina se refiere, Reuters informó que “el envío estaba compuesto únicamente de dosis excedentes del primer componente, que se había producido en cantidades mayores que el segundo (...) El presidente Putin se ha referido a una opción de un sólo componente como una ‘vacuna ligera’, que proporcionaría menos protección que los dos componentes, pero ‘seguirá llegando al 85%’ (...) El director del Gamaleya ha dicho que la inmunidad protectora después de la primera toma del Sputnik V dura alrededor de 3-4 meses...”.

Con base en lo anterior, debemos preguntarnos si el gobierno de la 4T solo adquirirá la “vacuna ligera” o la versión completa de dos dosis. Si es la primera, ¿se va a estar revacunando a millones de personas cada tres o cuatro meses?

Personalmente no aceptaré una vacuna que previamente no haya sido autorizada por la agencia sanitaria estadounidense, la FDA, o la EMC de la Unión Europea.

¿La razón? No confío en la Cofepris ahora que está bajo el control de un funcionario mentiroso que ha demostrado su criminal ineptitud.