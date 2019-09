Los rastas de Jamaica tenían a Haile Selassie, el León Conquistador de la Tribu de Judá, como su ícono con el que construyeron parte de su identidad; mientras que los Rude Boys tenían a Rhyging, un héroe popular de las clases bajas que decidió confrontar directamente al sistema opresor y se convirtió en un mártir de los marginados. Los Rude Boys fueron un prototipo de lo que décadas más tarde serían los raperos gangsters, que glorificaban la malavida y se enorgullecían de ser parias de la sociedad.

El mítico Rhygyng fue la inspiración para el personaje que en 1972 interpretó Jimmy Cliff en la cinta The Harder They Come. Ésta fue la película que sacó al reggae de la isla de Jamaica y llevó a Cliff a convertirse en una estrella internacional. Dirigida por Perry Henzell, la cinta cuenta la historia de Ivanhoe Martin, un hombre que decide dejar el campo por la ciudad para buscar la fama y la fortuna como cantante de reggae.

The Harder They Come le dio exposición a artistas como Toots & The Maytals, Desmond Dekker & The Aces, The Melodians, The Slickers, Scotty, y al propio Cliff; convirtiéndolos en íconos del exótico sonido del reggae que se popularizó internacionalmente en la década de los setenta.

La cinta también retrata de manera accidental, tal vez, la cultura de los sonideros de Jamaica que años más tarde fueron la semilla con la que se inspiraron los DJs y tornamesistas del hip hop; y la vibrante escena de los estudios Dynamic Sound, la casa de algunos de los discos más representativos del género.

El tema musical principal The Harder They Come, es el leit motif de Ivanhoe, quien se rebela contra el sistema opresor que lo busca mantener en su lugar, pero que prefiere “ser un hombre libre en su tumba, que vivir como un títere o esclavo”. Ivanhoe es un forajido tomado de un spaghetti western. Cliff, con sus pantalones acampanados, camisa estampada, chaleco de cuero, sombrero abombado y dos révolveres en mano, definió la imagen del Rude Boy.

Aunque Jimmy Cliff empezó su carrera musical a principios de los sesenta, fue hasta The Harder They Come, que se convirtió en un artista exitoso y cuya carrera continúa hasta hoy. La banda sonora de la película puede ser la mejor introducción hacia el mundo del reggae y fue una clara influencia en grupos como The Clash, The Specials y Madness.

Las menciones a Ivanhoe Martin y los Rude Boys abundan a lo largo de la discografía de The Clash. En “The Prisoner” aparecen los Rude Boys al lado del revoltoso que vende revoluciones desde el barrio hipster de Camden Town. En “Rudie Can’t Fail”, está el incomprendido y rebelde punk que se va al mercado para encontrar su alma. En “Guns of Brixton”, Paul Simonon cantaba sobre el criminal que está al asedio de la ley, y que “se siente como Ivan, nacido bajo el sol de Brixton, cuyo juego se llama sobrevivir al final de The Harder They Come”.

En Sandinista!, estaba el momento en el que Ivan conoce a los G.I. Joes, aunque era una fantasía más cercana a la Guerra Fría que al personaje de Cliff. The Clash también hizo su reinterpretación a "Pressure Drop" de Toots & The Maytals, donde canalizan las influencias musicales de la pequeña isla de Jamaica que la película capturó en el sonido del punk de finales de la década.

The Harder They Come ayudó a crear un legado musical que se extendió a todos los rincones del planeta. El reggae, dub y la cultura de los sonideros tomaron otras formas en ciudades como Londres, Bristol o Nueva York; Jimmy Cliff y el grupo de artistas incluídos en la banda sonora de The Harder They Come ayudaron a popularizar la música jamaicana y llevar aquellos sonidos a los oídos de los exploradores musicales de todo el mundo.

