Explicó el exdirector general del IMSS, Mikel Arriola, algo que tal parece que escapa a quienes participan en la discusión sobre la compra de medicinas y las tensiones generadas por el desconocimiento del proceso.

“Es histórica la concentración en el mercado de distribuidores”, dijo. “Cuando el gobierno adquiere medicinas, lo que compra es el servicio para que esos medicamentos sean distribuidos”.

“En el precio final que paga el gobierno también está el precio de la distribución, y si presionan a la baja el precio, presionan también a la baja del precio de distribución”, explicó. Entonces, ¿ya quedó claro o sacamos las manzanitas?

¿Petrolizaremos las finanzas?

Bienvenida la noticia dada este miércoles en la gira presidencial en Veracruz por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien dijo que ya dejó de caer la producción de petróleo, pues se ha estabilizado en 1 millón 700 mil barriles diarios.

Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó la confianza de que seguirá aumentando hasta alcanzar los niveles, dentro de dos años, para que Pemex vuelva a ser aportador esencial de recursos para el gobierno de México.

En otras palabras, pareció fijar el objetivo de que, de nuevo, los ingresos del gobierno de la República dependan de la producción e industria petrolera. Difícil, para un lego, decidir si es bueno o es malo.

Guardia, víctimas de prejuicios

Se aprobó el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para discutir las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, que ya fueron avaladas por unanimidad en el Senado.

Llaman la atención las reglas para el uso de la fuerza. Obviamente, dicen que el uso de la fuerza letal debe ser el último recurso en operativos. Uno se pregunta, ¿proponen esperar a que caiga un guardia por disparos de los criminales para entonces responder el fuego?

Y luego, nunca hacer disparos, ni al aire, durante manifestaciones. Si éstas se tornan violentas, se atenta contra el orden público, “debe contar con un negociador que disuada a los manifestantes de conductas agresivas”. ¿Les ofrecerán un café mientras dialogan?

NOTAS EN REMOLINO

Zoé Robledo, nuevo director del IMSS, probará si llega a defender los intereses de los 80 millones de derechohabientes y de los empresarios y obreros que aportan sus cuotas al instituto o los de la “austeridad franciscana”... Al parecer, por el qué dirán, el nombre del empresario jalisciense y superdelegado federal en la entidad, Carlos Lomelí, se unirá a la lista de amistades presidenciales que son arrojadas a donde es el rechinar de dientes... Quizá ahora que el canciller Marcelo Ebrard vaya al Departamento de Estado para hablar con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, es posible que le presenten a Ken Cuccinelli, el nuevo zar de migración designado por Trump en la Secretaría de Seguridad Interior... Bien, que también los vehículos con calcomanías 0 y 00 puedan dejar de circular cuando hay contingencia ambiental. En algo ayudará que haya menos coches... Los recortes con machete dictados por la Secretaría de Salud le quitan becas a pasantes de servicio social y enfermería que dan servicio en las clínicas y centros de salud en zonas rurales. No, pues sí, como en las zonas rurales no hay pobres... Curioso que ningún medio intente conocer qué hará el Tribunal Superior de Justicia de CDMX, del cual dependen los juzgados donde se oficializan despojos de propiedades mediante juicios simulados... ¿Por qué hace meses que no dan estadísticas del número de consultas o cirugías en el IMSS?...