Desde la semana pasada surgió una nueva amenaza para el entorno económico. La desaparición de los órganos autónomos, iniciativa que ya anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El tema no es nuevo. Simplemente la CNH y la CRE tienen año y medio que no funcionan como órganos independientes para la controvertida toma de decisiones en energía y entre los especialistas hay desconfianza en el mismo sentido respecto a Banxico de Alejandro Díaz de León e Inegi donde recientemente llegó la ex titular de Economía, Graciela Márquez.

Son incontables las reacciones con respecto a los riesgos de desaparecer el INAI que preside Blanca Lilia Ibarra, el IFT o Cofece. AMLO argumenta austeridad. Evidentemente la pérdida de esas instituciones será un retroceso de al menos 20 años para crear equilibrios en la toma de decisiones.

Aunque se integren a la SFP, SCT y Economía se diluirá la autonomía técnica en temas como transparencia, telecomunicaciones y competencia.

En este último terreno si bien en la labor de Cofece de Alejandra Palacios aún hay mucho por avanzar, su quehacer ha detenido incontables expedientes con vicios anticompetitivos. Hay grandes intereses en juego que aprovecharán. Lo mismo aplica para el IFT de Adolfo Cuevas.

El INAI tampoco es perfecto, pero desaparecerlo tampoco será fácil. Su existencia está sustentada en la Constitución. AMLO requerirá una reforma en donde haya una mayoría calificada en el Senado, o sea un 66% y el aval de 17 estados de los 32.

Con el fin de los órganos autónomos también se violará lo pactado en el T-MEC y el TLCUEM, dado que nadie podrá garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Armando Ortega, ex negociador de varios de estos acuerdos y panelista del Capítulo X del T-MEC, se pregunta cómo cumplirá el gobierno el capítulo XV del T-MEC para prevenir prácticas contrarias a la competencia. Hace ver que en el mismo acuerdo con la UE el artículo primero se refiere a una cláusula democrática que se alterará al desaparecer el INAI.

Para denunciar la violación del gobierno de México habrá que esperar a que se presenten casos en particular que afecten a las empresas, o bien que los gobiernos de EU, Canadá o la UE invoque la falta.

Con Joe Biden viene un radical cambio en la relación con México. Quizá este expediente se sume a las amenazas que se visualizan para lo laboral y lo ecológico.

Como quiera tampoco abonará a la atracción de nuevas inversiones. De por sí la IED está de capa caída.

Aeroméxico por descargar costo en sindicatos

En una petición a todas luces cuestionable, ayer 11 de enero, Aeroméxico de Andrés Conesa solicitó a las autoridades laborales dar por terminados los contratos colectivos con ASPA de Rafael Díaz Covarrubias y ASSA de Ricardo del Valle. El sustento es que ambos sindicatos no aceptaron sus propuestas de ajuste, indispensables para enfrentar su problemática financiera. En otras palabras, la aerolínea que ya traía sus dificultades antes de la crisis, pretende descargar el costo en los trabajadores. Al momento del anuncio había negociaciones con los pilotos que otra vez fueron sorprendidos. Del crédito por 1,000 mdd que está en el tintero con Apollo, se quiere que ASPA aporte la mitad. Los pilotos ya habían accedido a un paquete sobre los 320 mdd. Obvio ambos gremios no se quedarán con los brazos cruzados y se ve difícil que la STPS de Luisa María Alcalde otorgue su consentimiento a una postura tan osada.

Que Orlegi ya demandó a Disney en LA

Resulta que la fase para lograr un arreglo amistoso entre Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri y Disney de Bob Iger caducó con el año sin resultados, por lo que para estas fechas parece que la firma deportiva ya inició formalmente su demanda contra la multinacional en un juzgado de LA. Se acusa a Disney de fraude en perjuicio del equipo de futbol Santos por el convenio televisivo con Fox Sports suscrito en 2017.

