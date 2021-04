Renuente a aceptar su inhabilitación, Félix Salgado Macedonio nuevamente avanza a la Ciudad de México, acompañado por un centenar de simpatizantes. El Toro sin Cerca exigirá su restitución como candidato de Morena al gobierno de Guerrero a las puertas del INE.

Un episodio más de una narrativa inverosímil, incluso para los mismos morenistas. Y es que el pasado viernes 16, cuando la caravana apenas llegaba a Tixtla, los abogados del partido ya habían notificado al INE de la apelación tramitada previamente ante el Tribunal Electoral. Casi simultáneamente, en Chilpancingo, los consejeros electorales acudián a una sesión extraordinaria para aprobar el acuerdo 120/SE/16-04-2021 con el que la candidatura de Salgado Macedonio quedaba sin efectos.

Así quedaba cumplida la sanción ratificada en el acuerdo INE/CG357/2021, por la omisión de presentar los informes de ingresos y gastos de precampaña. Y también la sentencia SUP-JDC-416/2021.

En curso, las 48 horas para sustituir a su polémico abanderado, pero Morena no cumplió con ese trámite ante el IEPC-Guerrero. La última palabra vendrá de los magistrados, no de los consejeros electorales. Ante la Sala Superior, el representante de Morena, Sergio José Gutiérrez, reiteró sus acusaciones contra las autoridades administrativas —el INE fue omiso pues no analizó puntualmente las directrices establecidas en la sentencia en el juicio SUP-JDC-416/2019 y sus acumulados— y se quejó de la injustificada cancelación del registro de Salgado Macedonio. “Hubo una violación al principio constitucional de presunción de inocencia”.

Para Morena, los consejeros electorales desacataron la sentencia. Y el ejercicio de ponderación que le ordenó la Sala Superior fue completamente relegado, olvidado y omitido. Solo se limitó a señalar —otra vez— la simple gravedad de la falta y dejó de analizar cuál era la sanción correspondiente.

De haber cumplido a cabalidad con la sentencia de los magistrados electorales —lamenta el representante morenista— los consejeros electorales habrían concluido que la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato fue “desproporcional, ilegal, inadecuada e injustificada”.

La representación morenista presentó su apelación a la sanción impuesta a sus precandidatos a la gubernatura de Guerrero. En la oficialía de partes del INE fue recibida una copia del recurso —de 113 páginas— quien demandó la “urgente resolución” de la Sala Superior del Tribunal Electoral ante las “omisiones y deficiencias” cometidas por la autoridad administrativa.

Y rechaza que el senador con licencia hubiera intentado engañar a la autoridad fiscalizadora cuando negó ser precandidato y posteriormente, cuando presentó un informe de gastos de precampaña en ceros.

El INE dictó una resolución administrativa falsa (falaz) que carece de sustento fáctico que la sostenga o la demuestre. El expediente SUP-RAP-109/2021 fue turnado a la ponencia del magistrado Indalfer Infante González.

Efectos secundarios

LLAMAMIENTO. Dirigido a los candidatos a un puesto de elección popular, el Pacto por la Primera Infancia anunció la apertura de una plataforma en la que pondrán a su consideración un documento-compromiso para que integren a sus agendas de trabajo acciones en beneficio de los 13 millones de mexicanos que se encuentran en esa etapa de su vida. Son 10 compromisos entre los que se encuentran, disminuir a 45% el porcentaje de niñas y niños menores de seis años que viven en pobreza; reducir a 9% la desnutrición crónica; así como lograr que al menos nueve de cada diez niñas o niños menores de un año reciban las vacunas que les corresponden.

¿CACHIRULES? Morena quiso registrar al cantante Francisco Xavier Berganaza como candidato al Congreso de Hidalgo en el primer lugar de su lista plurinominal pero fue rechazado por el Instituto Electoral porque ese partido incumplió con la acción afirmativa y no postuló a una persona con discapacidad entre sus candidatos de mayoría relativa. En Morelos, donde también habrá renovación del Legislativo estatal, los consejeros electorales negaron las candidaturas del partido local Armonía en los lugares 1 y 4 de su lista de representación proporcional. Entre los afectados está Gilberto Najer Agustiniano, coordinador del Consejo Nacional de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, que agrupa a 64 etnias del país.