Entusiasmo por el futbol femenil

Como en cualquier mercado, el mercado laboral del futbol profesional no debe estar sujeto a discriminaciones de ningún tipo: de raza, de preferencia sexual o salarial por género. Como dato, hace unos años en la liga profesional femenil de Estados Unidos las futbolistas reclamaron un trato salarial igual al de los hombres, principio básico de cualquier mercado laboral.

El futbol surgió con la idea de que era un deporte exclusivo para hombres. Aunque en “las cascaritas” infantiles aceptábamos niñas, el machismo se imponía y frecuentemente nos burlábamos de ellas. Era impensable que hubiese una rama femenil en las ligas infantiles y juveniles amateurs. Con el tiempo se hizo más común que niñas y adolescentes practicaran con toda naturalidad el futbol en escuelas y clubes.

La FEMEXFUT tardó en reaccionar. No fue sino hasta 2016 que se creó la Liga MX Femenil profesional, siendo el primer torneo el Apertura 2017. Actualmente se juega el décimo torneo, el Apertura 2022. La liga nació con algunas reglas diferentes a las de la liga varonil. Por ejemplo, los equipos deberán tener 21 jugadoras de categoría sub 23, con cuatro elementos complementarios de menos de 17 años, y dos de categoría libre. Se estableció al inicio que todas tendrían que ser de nacionalidad mexicana, aunque a partir de mayo de 2021 pueden contar con dos jugadoras extranjeras. En otro avance, en 2021 se creó la Liga MX Femenil Sub 17. La regla de integración de las dos ligas es que deberán estar representadas por los mismos 18 equipos de la liga varonil. Son estos clubes los que cuentan con la infraestructura necesaria de estadios, instalaciones, etcétera.

La Liga MX Femenil ha tenido que luchar por su espacio. Por ejemplo, fue un triunfo lograr que medios televisivos transmitan los juegos. Desafortunadamente la liga no está exenta de abusos, misóginos o de las mismas mujeres, como fue el reciente caso de la directora técnica de la selección Sub 20, Maribel Domínguez, que fue separada del cargo junto con su cuerpo técnico masculino por acusaciones de supuestos abusos sexuales.

Es un hecho que en México el entusiasmo por el espectáculo del futbol de mujeres va en aumento. Por ejemplo, en el torneo Guardianes 2020 la liga logró más de 4 millones de audiencia, 72% fueron fans masculinos y el 28% femeninos (datos del IBOPE). Las Chivas del Guadalajara son las campeonas actuales, con su estrella, la delantera Licha Cervantes, bicampeona de goleo individual. Es una jugadora talentosa, además de ser una lideresa carismática.

Me gusta ver la liga femenil. El juego es más fluido, las jugadoras van por todo, privilegian el juego en conjunto y en los partidos tiende a haber más goles que en la liga varonil. Las jugadoras hacen menos teatro que los hombres cuando las faulean. Son un ejemplo de arrojo, valentía y juego competitivo.

De lo que no tenemos información es sobre su estructura de sueldos, seguramente sus remuneraciones están muy por debajo de la de los varones. Así que aún hay un trecho largo para erradicar la discriminación salarial por género en el futbol mexicano. Ojalá veamos más activismo en ese sentido sin represalias misóginas.

